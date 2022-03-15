Первую партию Старлинков получило Запорожье
15 марта 2022 , 18:25Читати новину українською
Источник:телеграмм Запорожской ОГА
Глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух сообщил, что в Запорожье прибыла первая партия Starlink от Илона Маска.
Такая информация была опубликована в телеграмм-канале Запорожской ОГА.
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Starlink от Илона Маска уже в Запорожье!
– сообщили в телеграмм-канале.
Александр Старух выразил благодарность главе SpaceX Илону Маску, Офису Президента Украины и Минцифри за то, что спутниковый Интернет в Украине работает уже сегодня.
Итого к победе! – подытожил глава Запорожской ОГА.
Что такое Starlink?
Это система беспроводной спутниковой связи, предоставляющая доступ к широкополосному интернет-подключению. Терминалы работают благодаря сети спутников на орбите. Starlink позволяет почти в любой точке Земли установить бесперебойную связь.
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