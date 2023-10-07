Страшная трагедия произошла 3 октября. В результате аварии погиб 21 человек, среди которых 9 украинцев. Очевидцы смертельной катастрофы рассказали о спасении пассажиров из горящего автобуса.

Читайте также В автокатастрофе в Венеции погибла чиновница из Госагентства водных ресурсов Украины

Спасли нескольких человек

Мощный грохот Бубакар Туре и его соседи сначала восприняли землетрясением. Затем из окна один из мужчин увидел жуткую картину.

27-летний Бубакар из Гамбии рассказал, что с друзьями сразу побежал к месту, где горел автобус. Парень услышал крик женщины: "Мой ребенок, мой ребенок".

Мне удалось вытащить ее через окно, а затем вытащить ее сына, который был сильно обгоревшим, но живым,

– сказал мужчина.

Бубакар быстро достал огнетушитель из автобуса, чтобы потушить пожар. Прохожие приносили еще огнетушители, однако до приезда пожарных пламя не удалось потушить.

Было очень много крови. У людей из головы текла кровь,

– вспомнил Бубакар.

Людей из изуродованного автобуса Бубакар вытаскивал вместе со своим соседом по квартире Одионом Эбоигбе. Мужчины смогли спасти нескольких человек, однако, к сожалению, много погибло.

В течение нескольких часов спасатели потушили пламя и помогали пострадавшим. Впрочем, пожар был настолько сильным, что для идентификации некоторых погибших пришлось брать образцы ДНК.

Что известно об аварии возле Венеции