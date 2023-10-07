Страшна трагедія сталася 3 жовтня. Внаслідок аварії загинула 21 людина, серед яких 9 українців. Очевидці смертельної катастрофи розповіли про порятунок пасажирів з палаючого автобуса.

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Врятували кількох людей

Потужний гуркіт Бубакар Туре та його сусіди спочатку сприйняли за землетрус. Потім з вікна один з чоловіків побачив моторошну картину.

27-річний Бубакар із Гамбії розповів, що з друзями відразу побіг до місця, де горів автобус. Хлопець почув крик жінки: "Моя дитинко, моя дитинко".

Мені вдалося витягнути її через вікно, а потім витягнути її сина, який був сильно обгорілим, але живим,

– сказав чоловік.

Бубакар швидко дістав вогнегасник з автобуса, щоб загасити пожежу. Перехожі приносили ще вогнегасники, проте до приїзду пожежників полум'я не вдалося приборкати.

Було дуже багато крові. У людей з голови текла кров,

– пригадав Бубакар.

Людей з понівеченого автобуса Бубакар витягував разом зі своїм сусідом по квартирі Одіоном Ебоїгбе. Чоловіки змогли врятувати кількох людей, однак, на жаль, багато загинуло.

Протягом кількох годин рятувальники загасили полум'я та допомагали постраждалим. Втім, пожежа була настільки сильною, що для ідентифікації деяких загиблих довелося брати зразки ДНК.

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