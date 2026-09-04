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4 сентября, 11:49
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Обновлено - 12:23, 4 сентября

Сквозь пламя и дым: ГСЧС показала эксклюзивные кадры первых минут после удара по Миле

София Рожик

В конце августа село Мила на Киевщине потрясли страшные взрывы и детонация. Спасатели показали эксклюзивные кадры из body-камеры.

На видео ГСЧС видны первые минуты после российского удара.

Удар по селу Мила

Спасатели мчались к месту атаки сквозь пламя, густой дым и разрушенные конструкции.

Они, рискуя собственной жизнью, первыми входили в опасные зоны, где каждая секунда могла стать критической, а также искали и эвакуировали людей из-под огня и взрывов.

Первые минуты после атаки: смотрите видео

 

Напомним, что 28 августа российский беспилотник попал в складское здание, что привело к взрыву. В

В результате взрыва были повреждены окружающая инфраструктура, жилые дома и пансионат для пожилых людей и лиц с инвалидностью.

К сожалению, известно о по меньшей мере 38 погибших, а также о без вести пропавших.

Правоохранительные органы и спецслужбы начали досудебное расследование по статье о служебной халатности.

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