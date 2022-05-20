Первые немецкие зенитные установки Gepard поставят в Украину уже летом

Вскоре Германия передаст зенитные самоходные установки Gepard и боеприпасы к ним. Первая партия прибудет летом.

Об этом министерша обороны Германии Кристин Ламбрехт сообщила главе Минобороны Украины Алексею Резникову.

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Gepard – эффективное оружие, имеющее значительный сдерживающий эффект, в частности оно подходит для защиты критической инфраструктуры. Первую партию отправляют внутри лета с полностью обученными экипажами. Остальные машины поставят в течение лета.

В своем твиттере Алексей Резников написал, что подробности сообщит в ближайшее время. Также он поблагодарил главу Минобороны Германии за поддержку.

Сегодня состоялась очень продуктивная встреча с Федеральным министерством обороны Германии Кристин Ламбрехт. Мы обсудили начало нового важного проекта, который усилит возможности Украинской армии. Подробности будут в ближайшее время. Спасибо Кристин за преданность и поддержку!,

– написал Резников в твиттере .

Ситуация с вооружением в Украине

В эфире 24 канала советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов рассказал , что потребность в оружии остается. Но ситуация уже не критична.

По его словам, процесс предоставления оружия Украине уже запущен и работает по полной. Разведки ведущих стран и украинские аналитики считают, что Украина накопит нужный военный, вооруженный и человеческий потенциал через месяц.

Но есть определенная проблема с оружием, которое хочет предоставить нам Великобритания – не все страны хотят его пропускать.

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9 мая Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Благодаря этому США смогут поставлять в нашу страну вооружение и другую помощь по упрощенной процедуре.

19 мая Сенат Конгресса США принял решение о выделении Украине 40 миллиардов долларов военной помощи.

Также СМИ сообщили, что Байден подпишет указ о предоставлении Украине предоставления дополнительных 100 миллионов долларов для Украины. В чрезвычайной ситуации он позволит ему передавать Украине оружие, избыточное в США, без предварительного одобрения Конгрессом.

Еще 23 апреля Джонсон и Зеленский договорились о предоставлении Украине тяжелого вооружения. В общей сложности британское правительство приняло решение оказать Украине помощь на сумму 1,6 миллиарда долларов. Это вдвое превышает предыдущие обещания Бориса Джонсона.

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