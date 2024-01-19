Первые победы F-16 в 2024 году: Игнат прокомментировал заявление Кулебы и назвал недостаток оружия Запада

Истребители F-16 чрезвычайно нужны украинской армии, поскольку они способны уничтожать как цели в воздухе, так и на земле. Однако у всего вооружения, которое передают западные партнеры, есть серьезный недостаток – его всегда мало.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Отметим, что днем ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в этом году уже должны быть первые победы F-16 в небе над нашим государством.

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Игнат о F-16

Юрий Игнат отметил, что слышал интригующее заявление Дмитрия Кулебы о победах F-16 в украинском небе. Спикер подчеркнул, что эти истребители могут эффективно уничтожать и "Шахеды", и крылатые ракеты. По мнению Игната, они были созданы для этого, в отличие от советских самолетов.

В то же время F-16 могут наносить удары и по наземным целям. Украине нужны не только истребители, но и идущий к ним спектр вооружения. Прежде всего, это поможет перебить вражескую логистику. Боеприпасы – это база. Тогда будут победы.

Действительно есть подготовка глобальная, партнеры пошагово действуют в соответствии с планом действия. Есть четкий план действий по постановке на вооружение этого типа самолета. Подготовка инфраструктуры и инженеров, которые будут обеспечивать эксплуатацию,

– добавил Игнат.

Украине нужно больше вооружения. Пилоты называют лишь один недостаток того оружия, которое мы получаем – его мало. Количество нужно для болезненных ударов – как было в России, так и на оккупированных территориях.

F-16 и Украина