Первые ракеты зашли в Украину и меняют направление: не пренебрегайте тревогой
Воздушные силы ВСУ сообщили, что первые ракеты, которые Россия запустила по Украине из Каспийского моря, уже вошли в наше воздушное пространство.
Воздушные силы ВСУ предупредили, что скоростные ракеты летят с севера. Людей призвали немедленно пройти в укрытие.
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Что говорят в Воздушных силах о пусках ракет
Воздушные Силы ВСУ сообщили, что ракеты летели в направлении Востока. Однако затем сменили курс на Юго-Восточное направление. В частности, говорилось о Днепре.Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
Возможное направление – Кременчуг, Кропивницкий! Не игнорируйте тревогу!
– предупредили военные.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал внимательно относиться к тревогам и не снимать работу ПВО и не отправлять видео сомнительным каналам и "ботам".
Впоследствии в мониторинговых телеграм-каналах написали:
- опасность для центральных областей Украины;
- вероятная угроза для Запада и движение ракет на Юг.
Мониторинговые каналы писали, что ракеты двигаются на Запад и Северо-Запад.
Крылатые ракеты на подступах к Винницкой, Николаевской и Одесской областях!
– заявили Воздушные силы ВСУ.
По состоянию на 18:56, 26 июля Воздушные силы сообщили, что группа ракет движется вдоль границы с Молдовой в направлении Хмельницкой области.
По состоянию на 18:39 "красная" вся Украина. Людей призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Также мониторинговые телеграм-каналы написали, что вторая группа ракет заходит со стороны восточной границы.Обратите внимание! Воздушные силы ВСУ предупредили, что Россия выпустила из 12 бомбардировщиков Ту-95мс вражеские ракеты со стороны Каспийского моря. Ориентировочно в 17 часов 26 июля ракеты вошли в воздушное пространство Украины. Воздушные силы ВСУ призвали находиться в укрытиях и предупредили, что нельзя исключать, что Россия будет пускать крылатые ракеты с акватории Черного моря и баллистику – с территории России и временно оккупированных территорий Украины. Подробнее о ситуации читайте здесь.