Первые ракеты зашли в Украину и меняют направление: не пренебрегайте тревогой

Воздушные силы ВСУ сообщили, что первые ракеты, которые Россия запустила по Украине из Каспийского моря, уже вошли в наше воздушное пространство.

Воздушные силы ВСУ предупредили, что скоростные ракеты летят с севера. Людей призвали немедленно пройти в укрытие.

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Что говорят в Воздушных силах о пусках ракет

Воздушные Силы ВСУ сообщили, что ракеты летели в направлении Востока. Однако затем сменили курс на Юго-Восточное направление. В частности, говорилось о Днепре.

Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме

Возможное направление – Кременчуг, Кропивницкий! Не игнорируйте тревогу!

– предупредили военные.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал внимательно относиться к тревогам и не снимать работу ПВО и не отправлять видео сомнительным каналам и "ботам".

Впоследствии в мониторинговых телеграм-каналах написали:

опасность для центральных областей Украины;

вероятная угроза для Запада и движение ракет на Юг.

Мониторинговые каналы писали, что ракеты двигаются на Запад и Северо-Запад.

Крылатые ракеты на подступах к Винницкой, Николаевской и Одесской областях!

– заявили Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 18:56, 26 июля Воздушные силы сообщили, что группа ракет движется вдоль границы с Молдовой в направлении Хмельницкой области.

По состоянию на 18:39 "красная" вся Украина. Людей призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Также мониторинговые телеграм-каналы написали, что вторая группа ракет заходит со стороны восточной границы.