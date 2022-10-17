Первые системы ПВО NASAMS скоро поступят в Украину, – Резников
Источник:Алексей Резников
Вскоре в Украину поступят первые новейшие системы противовоздушной обороны NASAMS. Военнослужащие Вооруженных Сил заканчивают курс обучения по работе с этими системами.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников. Также тысячи наших бойцов прошли подготовку, а десятки тысяч готовятся к учениям в странах-партнерах.
Внимание "Закроет небо" или нет: как наличие NASAMS повлияет на противовоздушную оборону Украины
Вскоре ожидаем поставки первых систем ПВО NASAMS , наши воины заканчивают овладение техникой,
– сообщил он.
По словам главы Минобороны, за время полномасштабной войны ВСУ получили такое западное оружие ПВО/О:
- первая из четырех немецких систем IRIS-T, которая уже защищает небо в Украине в неназванной локации;
- более 1000 переносных зенитно-ракетных комплексов (Stinger, Piorun, Mistral, Martlet, Starstreak и Stormer);
- десятки радаров разных типов;
- десятки БПЛА.
Также министр сообщил, что продолжается интенсивный диалог с Францией по поставке в Украину ЗРК CROTALE и надеется на принятие решения по комплексам SAMP-T.
Более того, Резников отметил, что непубличные решения шестого заседания "Рамштайн" первыми ощутят на себе российские оккупанты.
Мы не раз создавали им сюрпризы. Следует сохранить эту традицию,
– добавил он.
Кратко о решении "Рамштайна": о какой помощи объявили
- Союзники в войне против России помогут Украине создать многоуровневую интегрированную систему обороны, чтобы закрыть наше небо от вражеских ракет и беспилотников.
- Об этом договорились на шестом "Рамштайне", который состоялся после начавшейся 10 октября массированной ракетной атаки, когда россияне обстреляли центр Киева, унеся жизни 5 мирных жителей столицы. В этот день оккупанты поразили 30% украинской энергетической инфраструктуры.