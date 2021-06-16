Первые слова Путина и Байдена друг другу во время исторической встречи: видео

16 июня 2021 , 15:37
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Источник:

24 канал

В Женеве начался исторический саммит Джо Байдена и Владимира Путина. Они общаются впервые, с тех пор как Байден стал президентом США.

Сидя перед журналистами, лидеры стран обменялись несколькими фразами. Путин поблагодарил Байдена за его инициативу и, собственно, саму встречу.

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"Знаю, что у вас была длинная поездка, много работы. Однако в отношениях России и США есть много вопросов, которые нужно обсудить на высшем уровне. Надеюсь, наша встреча будет продуктивной", – отметил глава Кремля.

"Как я уже сказал ранее, любая встреча лицом к лицу является полезной", – ответил ему президент США. После этого открытая часть переговоров закончилась.

Как началась встреча Байдена с Путиным: смотрите видео

Встреча Байдена и Путина: что следует знать

  • Переговоры глав государств происходят на вилле Ла Гранж в Женеве, столице Швейцарии. Они стартовали в 14:00 по Киеву.
  • Кроме президентов, во встрече принимают участие и госсекретарь США Энтони Блинкен и глава российского МИД Сергей Лавров.
  • Политики пообщаются с журналистами после встречи, но по отдельности. На этом настаивала американская сторона.
  • Лидеры стран намерены обсудить, в частности, ситуацию в Украине. Другие темы: COVID-19, Сирия, Ливия, Нагорный Карабах.
  • Байден ранее заявил, что во время встречи с Путиным будет "очень прямолинейным". И подчеркнул, что США не ищут конфликта.
Автор: Ірина Буртик