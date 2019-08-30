Первые решения Верховной Рады: какие должности получили Баканов, Аваков и Гончарук

О том, как проходило первое заседание новой Верховной Рады Украины, о первых назначениях и голосовании за новый состав Кабмина в эфире ток-шоу "Политическая анатомия" обсудили политолог Николай Давидюк, политтехнолог Сергей Гайдай, политтехнолог Тарас Семенюк, политический обозреватель Леонид Швец.

О председателе СБУ Баканове

Политтехнолог Сергей Гайдай: как раз проблема нашей СБУ в том, что она всегда занималась двумя делами. Первое – она ​​рекетировала большой бизнес, откуда Симочко, а также имения на 7 миллионов. А с другой стороны они всегда обслуживали действующую власть для давления на политических оппонентов.

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Я считаю, что настоящие изменения начались бы, если бы Баканов сделал, как когда-то Грузия с МВД. То есть полный роспуск и создание новой структуры с новыми задачами. Мне кажется, что вот это надо делать с СБУ. Там традиции еще КГБ, которые были когда-то. Даже не это проблема, а те традиции, которые за 28 лет сложились, поэтому их надо ликвидировать.

Политтехнолог Сергей Гайдай: Поэтому надо взять молодых, новых, патриотических ребят и, чтобы они с помощью экспертов построили совсем другой алгоритм. Их (предыдущих работников – 24 канал) надо убирать, потому что они имеют токсический опыт. Эти люди не будут работать по новому.



Сергей Гайдай

Политолог Николай Давидюк: По большому счету Баканов больше друг Зеленского, чем профессионал, претендующий на председательство. Если сейчас парламент голосует, тогда традицию кумовства продолжают на всю каденцию. Политические договоренности – это нормально. Однако только в случае, если бы сказали: "Вот план действий, согласованный с Европейским Союзом и НАТО и мы будем идти по нему. Кто будет условным руководителем? Вот этот человек, потому что он самый профессиональный и больше на это претендует. Его заслуги по сравнению с другими просто идеальные".

В данном случае дискуссии о профессионализме не было. Точно так же, как и у предыдущего. Вот здесь проблема. Кто ближе к телу, то сегодня занимает какую-то должность,

О назначениях в Верховной Раде

Политтехнолог Сергей Гайдай: Такое ощущение, что это – люди так называемого среднего звена. Они ничем не известны, но якобы имеют какой-то опыт и амбиции. Но они не лидеры. К тому же, эти люди очень хорошо знают, как понравиться. Там уже началось. Например, Арахамия и несколько других были очень лояльными к предыдущему президенту Порошенко. Теперь они лояльны к президенту Зеленскому.

Сейчас в украинской политике не хватает неудобных людей. То есть тех, которые имеют свое мнение, свою концепцию, и готовы за них бороться даже с тем, кто их нанимает. Однако, политтехнолог не уверен, можно ли таких найти в Украине. Я таких не вижу. Сейчас вижу друзей, знакомых, окружение и людей, которых взяли из среднего звена и которые классно умеют демонстрировать лояльность.

Политический эксперт Николай Давидюк: Вероятно, что всех министров, кроме тех, которые были представлены по президентской квоте, будут выбирать пакетным голосованием. А это – практика политической манипуляции.

Когда у вас есть популярное решение и не популярное, вы "сшиваете" их в пакет и первым протягиваете второе. В нагрузку идут некоторые должности. Пакетом голосуют тогда, когда нет доверия.



Размещение фракций в Верховной Раде

Про Авакова

Политический эксперт Тарас Семенюк: Мне кажется, что Аваков это уже определенная система. Это не один человек, а определенная выстроенная сетка. И мне на пример приходит Джулио Андреотти, который был 7 раз премьер-министром и 15 раз министром различных министерств. Он создал целую политическую систему и когда его убираешь, все рушится. Я думаю, что у Зеленского, видимо, был какой-то такой определенный страх, что когда убираешь Авакова, то вся система рушится.

Политтехнолог Сергей Гайдай: После смены власти в любой стране новая власть опирается на силовой блок. В то же время он отметил, что действующий министр МВД Арсен Аваков – это не только Министерство внутренних дел, но и Нацгвардия и Нацкорпус. Поэтому Зеленский вынужден оставить Авакова в должности, потому что только тот может обеспечить силовую поддержку президенту.



Из-за чего ранее требовали отставки Авакова?

О Гончаруке

Политический эксперт Тарас Семенюк: Зеленский страшно не хотел, чтобы ему американцы посадили их человека. Он хочет быть более или менее независимым и об этом заявлял неоднократно. Это тот же вопрос и Богдана, который также не хотел быть зависим, как и Коломойский.

Перед Гончаруком стоит такой вызов, а также, как и перед Зеленским, скажет ли соблазну "нет". Не пойдут ли они на "заковерные" договоренности с олигархами. Потому что, как только появится червоточинка у Зеленского, вся конструкция развалится,

– рассказал политический эксперт Олег Рыбачук.

Политолог Олег Рыбачук: На самом деле Зеленский хотел, чтобы премьер-министром был максимально договороспособный человек. Я знаю Алексея Гончарука где-то до 10 лет. Так вот, это свойство ему очень характерно. Он очень тонко чувствует. Он трудоголик. Ему 35 лет, семьи нет. Работает, выдает быстрый результат.



Алексей Гончарук

Чем удобен Гончарук? Он хорошо воспримется на Западе. Он знает, как вести себя на встрече с президентом Всемирного банка, например. Это ему комфортно. Он знает формат, знает риторику. Новый глава правительства Гончарук будет козлом отпущения. "Если все нормально – это Зеленский. А если нет – то премьер-министр. Классическая формула".

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