Аваков стал для Зеленского гарантией безопасности, – Гайдай

Украинский политтехнолог Сергей Гайдай отметил, что после смены власти в любой стране новая власть опирается на силовой блок. В то же время он отметил, что действующий министр МВД Арсен Аваков – это не только Министерство внутренних дел, но и Нацгвардия и Нацкорпус. Поэтому, по мнению Гайдая, Зеленский вынужден оставить Авакова в должности, потому что только он может обеспечить силовую поддержку.

Кроме того существует версия, что между Зеленским и Аваковым существует определенное соглашение. Оно обусловлено ​​тем, что министр внутренних дел выполнил важную роль на выборах, поэтому гарант хочет его отблагодарить и оставить в должности.

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Между тем глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что Арсен Аваков останется на посту министра внутренних дел на переходный период, а именно – до декабря. По этому поводу политический эксперт Николай Давидюк отметил, что такое решение является внутренним компромиссом Зеленского, который включен в стоимость его победы на выборах.

Они не могли протянуть в Раду всего Авакова, поэтому они сказали, что будет "частица". И смогли таким образом уменьшить возмущение общественности. Я соглашусь, что в действующем парламенте Аваков является самым опытным,

– подчеркнул Давидюк.

Также политолог подчеркнул, что, давая Авакова три месяца, они получат минимум три года. Давидюк добавил, что Авакова следует рассматривать как многогранного политика.



Почему раньше требовали отставки Авакова?

Кого новая Рада успела назначить в первый день работы?

В первый день своей работы Верховная Рада Украины IX ​​созыва назначила нового галву парламента. Им стал Дмитрий Разумков. Первым заместителем спикера стал Руслан Стефанчук, а Елена Кондратюк – заместителем.



Нового руководителя получил и Кабинет министров Украины. Отныне премьер-министром будет Алексей Гончарук. Рада поддержала также назначение министров обороны и иностранных дел. Министерства возглавили Андрей Загороднюк и Вадим Пристайко соответственно.



Кроме того, новая Верховная Рада уволила главу СБУ Василия Грицака. На посту его заменит Иван Баканов, который до этого работал главой Службы безопасности с приставкой и. о.