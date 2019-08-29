Аваков став для Зеленського гарантією безпеки, – Гайдай

Український політтехнолог Сергій Гайдай наголосив, що після зміни влади у будь-якій країні нова влада спирається на силовий блок. Водночас він зауважив, що чинний міністр МВС Арсен Аваков – це не лише Міністерство внутрішніх справ, а й Нацгвардія та Нацкорпус. Тому, на думку Гайдая, Зеленський змушений залишитися Авакова на посаді, бо лише той може забезпечити силову підтримку президенту.

Крім того існує версія, що між Зеленським та Аваковим існує певна угода. Вона зумовлена тим, що міністр внутрішніх справ виконав важливу роль на виборах, тому гарант хоче йому віддячити й залишити на посаді.

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Тим часом голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав, що Арсен Аваков залишиться на посаді міністра внутрішніх справ на перехідний період, а саме – до грудня. Щодо цього політичний експерт Микола Давидюк зауважив, що таке рішення є внутрішнім компромісом Зеленського, який включений у вартість його перемоги на виборах.

Вони не могли протягнути до Ради всього Авакова, тому вони сказали, що буде "частинка". І змогли у такий спосіб зменшити обурення громадськості. Я погоджуся, що у чинному парламенті Аваков є найдосвідченішим,

– підкреслив Давидюк.

Також політолог підкреслив, що, даючи Авакову три місяці, вони отримають мінімум три роки. Давидюк додав, що Авакова варто розглядати як багатогранного політика.



Через що раніше вимагали відставки Авакова?

Кого нова Рада встигла призначити у перший день роботи?У перший день своєї роботи Верховна Рада України ІХ скликання призначила нового голову парламенту. Ним став Дмитро Разумков. Першим заступником спікера став Руслан Стефанчук, а Олена Кондратюк – заступницею.



Нового очільника отримав і Кабінет міністрів України. Відтепер прем'єр-міністром буде Олексій Гончарук. Рада підтримала також призначення міністрів оборони та закордонних справ. Міністерства очолили Андрій Загороднюк та Вадим Пристайко відповідно.



Крім того, нова Верховна Рада звільнила голову СБУ Василя Грицака. На посаді його замінить Іван Баканов, який до того працював головою Служби безпеки з приставкою в. о.