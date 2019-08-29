20:53
29 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінське морозиво для Ердогана. Як дід Пиня порушує правила
      Вєсті Кремля
      22:02, 28 серпня
      Вєсті.UA: Які плани у Зеленського на Добкіна. Навіщо Шуфричу комітет свободи слова
      Вєсті.UA
      20:05, 28 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕРХОВНА РАДА ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Аваков став для Зеленського гарантією безпеки, – Гайдай

      231 Читать новость на русском
      Арсен Аваков
      Арсен Аваков / prportal.com.ua

      Український політтехнолог Сергій Гайдай наголосив, що після зміни влади у будь-якій країні нова влада спирається на силовий блок. Водночас він зауважив, що чинний міністр МВС Арсен Аваков – це не лише Міністерство внутрішніх справ, а й Нацгвардія та Нацкорпус. Тому, на думку Гайдая, Зеленський змушений залишитися Авакова на посаді, бо лише той може забезпечити силову підтримку президенту.

      Крім того існує версія, що між Зеленським та Аваковим існує певна угода. Вона зумовлена тим, що міністр внутрішніх справ виконав важливу роль на виборах, тому гарант хоче йому віддячити й залишити на посаді.

      Читайте також: Під Радою триває протест проти Авакова: фото

      Тим часом голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав, що Арсен Аваков залишиться на посаді міністра внутрішніх справ на перехідний період, а саме – до грудня. Щодо цього політичний експерт Микола Давидюк зауважив, що таке рішення є внутрішнім компромісом Зеленського, який включений у вартість його перемоги на виборах. 

      Вони не могли протягнути до Ради всього Авакова, тому вони сказали, що буде "частинка". І змогли у такий спосіб зменшити обурення громадськості. Я погоджуся, що у чинному парламенті Аваков є найдосвідченішим,
      – підкреслив Давидюк. 

      Також політолог підкреслив, що, даючи Авакову три місяці, вони отримають мінімум три роки. Давидюк додав, що Авакова варто розглядати як багатогранного політика. 


      Через що раніше вимагали відставки Авакова?

      Кого нова Рада встигла призначити у перший день роботи?У перший день своєї роботи Верховна Рада України ІХ скликання призначила нового голову парламенту. Ним став Дмитро Разумков. Першим заступником спікера став Руслан Стефанчук, а Олена Кондратюк – заступницею.

      Нового очільника отримав і Кабінет міністрів України. Відтепер прем'єр-міністром буде Олексій Гончарук. Рада підтримала також призначення міністрів оборони та закордонних справ. Міністерства очолили Андрій Загороднюк та Вадим Пристайко відповідно.

      Крім того, нова Верховна Рада звільнила голову СБУ Василя Грицака. На посаді його замінить Іван Баканов, який до того працював головою Служби безпеки з приставкою в. о.

      blog_ava
      Хто такий Дмитро Разумков: життєпис нового спікера Верховної Ради
      сьогодні
      44584
      Теги: Новини України Новини політики Арсен Аваков Журналісти Слуга народу Верховна Рада Давид Арахамія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чого чекати від монокоаліції Зеленського
      сьогодні , 20:30 Чого чекати від монокоаліції Зеленського
      Ірина Поліщук 227
      Воєнний фотограф: В Україні не вміють пам’ятати своїх героїв
      сьогодні , 20:02 Воєнний фотограф: В Україні не вміють пам’ятати своїх героїв
      Едуард Крижанівський 190
      Голова СБУ Іван Баканов: керівник "Квартал 95" і друг Зеленського
      сьогодні , 19:44 Голова СБУ Іван Баканов: керівник "Квартал 95" і друг Зеленського
      Ірина Вихрущ 23194
      Чи продовжить Гончарук реформи Гройсмана та що про нового прем’єра говорять експерти
      сьогодні , 19:01 Чи продовжить Гончарук реформи Гройсмана та що про нового прем’єра говорять експерти
      Ірина Поліщук 1639
      Бійці воювали з гвинтівками проти танків: найкривавіші дні в історії неоголошеної війни
      сьогодні , 19:00 Бійці воювали з гвинтівками проти танків: найкривавіші дні в історії неоголошеної війни
      Блог Соцмережі 416
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук