Перші рішення Верховної Ради: які посади отримали Баканов, Аваков та Гончарук

Про те, як проходило перше засідання нової Верховної Ради України, про перші призначення та голосування за новий склад Кабміну в ефірі ток-шоу "Політична анатомія" обговорили політолог Микола Давидюк, політтехнолог Сергій Гайдай, політтехнолог Тарас Семенюк, політичний оглядач Леонід Швець.

Про голову СБУ Баканова

Політтехнолог Сергій Гайдай: Якраз проблема нашої СБУ в тому, що вона завжди займалася двома справами. Перше – вона рекетувала великий бізнес, звідкіля Симочко, а також маєтки на 7 мільйонів. А з іншого боку вони завжди обслуговували чинну владу задля тиску на політичних опонентів.

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Я вважаю, що справжні зміни почалися б, якби Баканов зробив, як колись Грузія з МВД. Тобто повний розпуск та створення нової структури із новими завданнями. Мені здається, що ось що це треба робити з СБУ. Там традиції ще КГБ, які були колись. Навіть не це проблема, а ті традиції, які за 28 років склались, тому їх треба ліквідувати.

Політтехнолог Сергій Гайдай: Тому треба взяти молодих, нових, патріотичних хлопців і, щоб вони за допомогою експертів побудували зовсім інший алгоритм. Їх (попередніх працівників – 24 канал) треба прибирати, бо вони мають токсичний досвід. Ці люди не будуть працювати по новому.



Сергій Гайдай

Політолог Микола Давидюк: По великому рахунку Баканов більше друг Зеленського, аніж професіонал, претендуючий на очільництво. Якщо зараз парламент голосує, тоді традицію кумівства продовжують на всю каденцію. Політичні домовленості – це нормально. Проте тільки у випадку, якби сказали: "Оце план дій, який погоджений з Європейським Союзом та НАТО і ми йтимемо по ньому. Хто буде умовним керівником? Ось ця людина, тому що вона найпрофесійніша та найбільше на це претендує. Її заслуги в порівнянні з іншими просто ідеальні".

В даному випадку дискусії щодо професійності не було. Точно так само, як і в попереднього. Ось тут проблема. Хто ближче до тіла, той сьогодні займає якусь посаду,

По призначення у Верховній Раді

Політтехнолог Сергій Гайдай: Таке відчуття, що це – люди так званої середньої ланки. Вони нічим не відомі, але начебто мають якийсь досвід та амбіції. Але вони не лідери. До того ж, ці люди дуже добре знають, як сподобатися. Там вже почалося. Наприклад, Арахамія та декілька інших були дуже лояльними до попереднього президента Порошенка. Тепер вони лояльні до президента Зеленського.

Зараз в українській політиці не вистачає незручних людей. Тобто тих, які мають свою думку, свою концепцію, й готові за них битися навіть з тим, хто їх наймає. Однак, політтехнолог не впевнений, чи можна таких знайти в Україні. Я таких не бачу. Зараз бачу друзів, знайомих, оточення та людей, яких взяли з середньої ланки і які класно вміють демонструвати лояльність.

Політичний експерт Микола Давидюк: Ймовірно, що усіх міністрів, окрім тих, які були подані за президентською квотою, будуть обирати пакетним голосуванням. А це – практика політичної маніпуляції.

Коли у вас є популярне рішення й не популярне, ви "зшиваєте" їх у пакет й першим протягуєте друге. В навантаження йдуть деякі посади. Пакетом голосують тоді, коли немає довіри.



Розміщення фракцій у Верховній Раді

Про Авакова

Політичний експерт Тарас Семенюк: Мені здається, що Аваков це є вже певна система. Це не є одна особа, а певна вибудувана сітка. І мені на приклад приходить Джуліо Андреотті, який був 7 разів прем’єр-міністром і 15 разів міністром різних міністерств. Він створив цілу політичну систему й коли його забираєш, все валиться. Я думаю, що в Зеленського, мабуть, був якийсь такий певний страх, що коли забираєш Авакова, то вся система валиться.

Політтехнолог Сергій Гайдай: Після зміни влади у будь-якій країні нова влада спирається на силовий блок. Водночас він зауважив, що чинний міністр МВС Арсен Аваков – це не лише Міністерство внутрішніх справ, а й Нацгвардія та Нацкорпус. Тому Зеленський змушений залишити Авакова на посаді, бо лише той може забезпечити силову підтримку президенту.



Через що раніше вимагали відставки Авакова?

Про Гончарука

Політичний експерт Тарас Семенюк: Зеленський страшно не хотів, щоб йому американці насадили їхню людину. Бо він хоче бути більш-менш незалежним й про це заявляв неодноразово. Це те ж питання і Богдана, який також не хотів бути залежний, як і Коломойський.

Перед Гончаруком стоїть такий виклик, а також, як і перед Зеленським, чи скаже спокусі "ні". Чи вони не підуть на "позакилимові" домовленості з олігархами. Бо, як тільки з’явиться червоточинка у Зеленського, вся конструкція розвалиться,

– розповів політичний експерт Олег Рибачук.

Політолог Олег Рибачук: Насправді Зеленський хотів, аби прем'єр-міністром була максимально договороспроможна людина. Я знаю Олексія Гончарука десь до 10 років. Так от, ця властивість йому дуже характерна. Він дуже тонко відчуває. Він трудоголік. Йому 35 років, сім'ї не має. Працює, видає швидкий результат.



Олексій Гончарук

Чим зручний Гончарук? Він добре сприйметься на Заході. Він знає, як поводитися на зустрічі з президентом Світового банку, наприклад. Це йому комфортно. Він знає формат, знає риторику. Новий голова уряду Гончарук буде цапом-відбувайлом. "Якщо все нормально – то це Зеленський. А якщо ні – то прем'єр-міністр". Класична формула.

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