"Зарплати нардепам треба збільшити у 10 разів": які закони має ухвалити "Слуга народу"

Про законодавчі ініціативи "Слуги народу", гучні кадрові призначення та монобільшість у Раді, а також про інформаційну війну з Росією і підняття зарплат нардепам в ефірі ток-шоу "Політична анатомія"обговорили Анастасія Красносільська, Ярослав Юрчишин, Іванна Климпуш-Цинзадзе, Іван Крулько, Євген Будерацький, Денис Казанський, Леонід Швець та Юрій Бутусов.

Школа депутатів "Слуги народу"

Нардепи від партії "Слуга народу" матимуть можливість пройти семиденний вишкіл з економіки. Зокрема це будуть лекції та тренінги від професорів Київської школи економіки й інших фахівців різних галузей. Крім того будуть проводитися групові заняття для закріплення знань.

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Ведуча Дарія Кудімова: Чи можна навчитися бодай чомусь за тиждень?

Кандидатка у нардепи від "Європейської Солідарності" Іванна Климпуш-Цинзадзе: Я вважаю, що ніколи не пізно вчитися і це важливо. До речі, коли ми у 2014 році з Іваном (№12 у списку "Батьківщини" Іван Крулько, – 24 канал) прийшли до Ради вперше. то теж дечому вчилися. Ми вдячні тим програмам. які були організовані. Але річ не лише у навчанні, але й у тому, щоб познайомитися один з одним.

Перші кроки "Слуги народу" у Раді

Восьмий номер у списку "Слуги народу" Анастасія Красносільська сказала, що у партії є чіткий план дій та навіть готові певні законопроекти у сфері боротьби з корупцією.

Зокрема готові вже готові законопроекти щодо зняття депутатської недоторканності. Красносільська заявила, що деякі прості речі, які дозволять розслідувати злочини нардепів так само, як і злочини українців, можна зробити без змін до Конституції. Зокрема це зміни до закону "Про статус народного депутата", до Кримінально-процесуального кодексу.



Восьмий номер у списку "Слуги народу" Анастасія Красносільська

До слова, 26 лютого Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за незаконне збагачення. Згідно зі статтею про незаконне збагачення, чиновники повинні були самі доводити законність своїх статків. Тобто, якщо чиновник не міг довести, звідки гроші – він визнавався винним і повинен був сісти до в'язниці.

Дарія Кудімова: Чи голосуватиме "Батьківщина" за зняття депутатської недоторканності?

Іван Крулько: Ми завжди голосували за це питання. Але я погоджуюся з тим, що фактично скасування депутатської недоторканності більше потрібно зараз для партії "Слуга народу".

Кандидат у депутати від партії "Голос" Ярослав Юрчишин: Потрібен бути захист народних депутатів стосовно їхньої політичної діяльності. Тобто, не можна переслідувати за політичну позицію. І питання до партії, яка зараз взяла більшість, чи в комплексі зі зняттям недоторканності йтиме закон про імпічмент президента та гарантії прав опозиції.

Топ кадрові призначення

Ведучий Артем Овдієнко: Чи зможе стати прем'єром Андрій Богдан?

Анастасія Красносільська: Наразі все це чутки й трошки спекуляції. Це питання, яке ще підлягає обговоренню.

Ведучий Артем Овдієнко: Наскільки я розумію, президент побоюється сильного прем'єра. Йому не треба політичний конкурент, він хоче контрольованого прем'єра.

Заступник головного редактора "Української правди" Євген Будерацький: Останнім часом говорять, що Богдан може стати ким завгодно, аби така посада передбачала сумісництво з близькістю президента.

Я особисто думаю, що на прем'єра він не піде, тому що, насправді, його посада при президенті Зеленському – це голова Офісу Президента – набагато буде важливіша в системі Зеленського, ніж будь-яка інша,

– заявив головний редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов.



Юрій Бутусов

Підкуп нардепів олігархами

Євген Будерацький: Олігархам не вигідно підкупати нардепів, які прийшли до Ради за списками, адже якщо це розкриється, то нардепів просто виключать з партії. Така практика вже існувала у минулому скликанні.

– Мажоритарників можна купувати. Правда, не факт, що це буде такий процес, який ми одразу побачимо. Я вважаю, що потрібен час на те, щоб познайомитися. І за тренінгом нових депутатів від "Слуги народу", який відбудеться у Трускавці, будуть спостерігати не лише журналісти, але й ті, хто захочуть їх купити.

Виборці "Опозиційної платформи – За життя"

Дарія Кудімова: Чомусь зруйнований Донбас все одно голосує й обирає тих, хто власне і зруйнував цей регіон. Скільки таких людей зараз буде у Раді та що вони там робитимуть?

Журналіст і блогер Денис Казанський: Вони як завжди будуть забезпечувати собі недоторканність і розв'язувати свої корупційні справи. Я вважаю, що ці люди йдуть у парламент за статусом. Але ми все одно бачимо певні зсуви на Донеччині та Луганщині у проукраїнський бік.



Остаточні дані ЦВК / Інфографіка 24 каналу

Російсько-українська інформаційна війна

Юрій Бутусов: Я завжди не погоджуюсь з тим, що Україна програла інформаційну війну. У тому хаосі, якому ми живемо, те, що Путін не зміг захопити Україну – це наша перемога в інформаційній війні. Наше громадянське суспільство, соціальні мережі та ЗМІ змогли показати правдиву картину, яка змогла згуртувати більшість суспільства для захисту держави. Я вважаю, що це успіх.

За що я критикую владу? За те що вона не послідовна, не генерує ресурси та не ефективно керує на територіях. Програш – це неефективне адміністрування,

– додав Бутусов.

Зарплати для народних депутатів

Денис Казанський: Тоді, коли наші міністри будуть отримувати зарплату на рівні топ-менеджерів, тоді ми можемо розпочати розмову про боротьбу з корупцією. Коли зарплати від 16 до 30 тисяч гривень – це смішно. Ми розуміємо, що люди на такі зарплати не живуть. Треба підняти зарплати посадовцям – це непопулярна реформа, на яку ніхто не відважився.



Денис Казанський

Юрій Бутусов: Проблема не в грошах, а у тому, що до виборів допускають проросійські проекти, які фінансують за кордону. Вони ведуть антиукраїнську діяльність під виглядом нібито критики. І ще можуть отримати державне фінансування. Справа не в тому, що поганий закон, він потрібен. Якщо ми хочемо, щоб політика була прозора, ми маємо бачити звідки вона фінансується

Євген Будерацький: Партіям, які не пройшли в Раду просто так гроші не дають. Вони мають звітувати за ці гроші. В минулому парламенті отримували виключно лише парламентські й там було купа питань.

Більше – дивіться у програмі.

Дивіться відео другої частини програми "Політична анатомія":