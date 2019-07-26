Хто найдовше часу провів на посаді голови Верховної Ради України
Починаючи з 1991-го року, Україна змінила 12 голів Верховної Ради України. 13-й спікер Андрій Парубій обійняв посаду голови у квітні 2016-го року. У членів парламенту є рік для того, аби визначитися з наступним спікером.
Спікер Верховної Ради України обирається членами Верховної Ради відкритим голосуванням.
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Спікери Верховної ради
Першим Головою Верховної Ради незалежної України став Леонід Кравчук, який пробув на посаді лише 3 місяці й 5 днів.
Наймолодшим Головою Верховної Ради на момент обрання був Арсеній Яценюк, який обійняв пост у віці 33 роки. Натомість, найстаршим Головою Верховної Ради був 10-й спікер Володимир Рибак, що очолив цю посаду у віці 66 років та був звільнений з посади у віці 67 років.
Двічі посаду спікера обіймали Іван Плющ та Олександр Мороз, а також Володимир Литвин. Окрім того, Володимир Литвин найдовше з усіх обіймав посаду спікера Верховної ради. Його посада тривала цілий дві повних каденції – 8 років.
На жаль, поки що посаду спікера Верховної Ради ніколи не обіймала жінка.
Найважливіші обов'язки спікера Верховної Ради
– Проводити засідання Верховної Ради з дотриманням вимог Регламенту.
– Організовувати роботу Верховної Ради та координувати діяльність її органів.
– Підписувати акти, прийняті Верховною Радою, засвідчуючи відповідність їхнього змісту прийнятим рішенням.
– Забезпечувати дотримання календарного плану роботи сесії та порядку денного пленарних засідань.
– Представляти Верховну Раду у зносинах з іншими органами державної влади України та органами влади інших держав і міжнародними організаціями.
– Звертатися до суду з позовом про дострокове припинення повноважень народного депутата.
Хто найдовше перебував на посаді спікера Верховної Ради, частина 1 / інфографіка 24 каналу
Хто найдовше перебував на посаді спікера Верховної Ради, частина 2 / інфографіка 24 каналу
Коли відбудеться перше засідання Верховної Ради?
Точної дати першого засідання новообраної Верховної Ради немає. Президент Володимир Зеленський заявив про бажання провести перше засідання нового парламенту 24 серпня – на День Незалежності України.
Проте Андрій Парубій та Дмитро Разумков прогнозують, що вперше народні депутати 9 скликання зберуться у Раді наприкінці серпня чи на початку вересня.