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      Хто найдовше часу провів на посаді голови Верховної Ради України

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      Спікер Верховної Ради
      Спікер Верховної Ради / Колаж 24 каналу

      Починаючи з 1991-го року, Україна змінила 12 голів Верховної Ради України. 13-й спікер Андрій Парубій обійняв посаду голови у квітні 2016-го року. У членів парламенту є рік для того, аби визначитися з наступним спікером.

      Спікер Верховної Ради України обирається членами Верховної Ради відкритим голосуванням.

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      Спікери Верховної ради

      Першим Головою Верховної Ради незалежної України став Леонід Кравчук, який пробув на посаді лише 3 місяці й 5 днів.

      Наймолодшим Головою Верховної Ради на момент обрання був Арсеній Яценюк, який обійняв пост у віці 33 роки. Натомість, найстаршим Головою Верховної Ради був 10-й спікер Володимир Рибак, що очолив цю посаду у віці 66 років та був звільнений з посади у віці 67 років.

      Двічі посаду спікера обіймали Іван Плющ та Олександр Мороз, а також Володимир Литвин. Окрім того, Володимир Литвин найдовше з усіх обіймав посаду спікера Верховної ради. Його посада тривала цілий дві повних каденції – 8 років.

      На жаль, поки що посаду спікера Верховної Ради ніколи не обіймала жінка.

      Найважливіші обов'язки спікера Верховної Ради

      – Проводити засідання Верховної Ради з дотриманням вимог Регламенту.

      – Організовувати роботу Верховної Ради та координувати діяльність її органів.

      – Підписувати акти, прийняті Верховною Радою, засвідчуючи відповідність їхнього змісту прийнятим рішенням.

      – Забезпечувати дотримання календарного плану роботи сесії та порядку денного пленарних засідань.

      – Представляти Верховну Раду у зносинах з іншими органами державної влади України та органами влади інших держав і міжнародними організаціями.

      – Звертатися до суду з позовом про дострокове припинення повноважень народного депутата. 

      Хто найдовше перебував на посаді спікера Верховної Ради

      Хто найдовше перебував на посаді спікера Верховної Ради, частина 1 / інфографіка 24 каналу

      Хто найдовше перебував на посаді спікера Верховної Ради
      Хто найдовше перебував на посаді спікера Верховної Ради, частина 2 / інфографіка 24 каналу

      Коли відбудеться перше засідання Верховної Ради?

      Точної дати першого засідання новообраної Верховної Ради немає. Президент Володимир Зеленський заявив про бажання провести перше засідання нового парламенту 24 серпня – на День Незалежності України.

      Проте Андрій Парубій та Дмитро Разумков прогнозують, що вперше народні депутати 9 скликання зберуться у Раді наприкінці серпня чи на початку вересня.

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Публікації Інфографіка Андрій Парубій
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