Хто найдовше часу провів на посаді голови Верховної Ради України

Починаючи з 1991-го року, Україна змінила 12 голів Верховної Ради України. 13-й спікер Андрій Парубій обійняв посаду голови у квітні 2016-го року. У членів парламенту є рік для того, аби визначитися з наступним спікером.

Спікер Верховної Ради України обирається членами Верховної Ради відкритим голосуванням.

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Спікери Верховної ради

Першим Головою Верховної Ради незалежної України став Леонід Кравчук, який пробув на посаді лише 3 місяці й 5 днів.

Наймолодшим Головою Верховної Ради на момент обрання був Арсеній Яценюк, який обійняв пост у віці 33 роки. Натомість, найстаршим Головою Верховної Ради був 10-й спікер Володимир Рибак, що очолив цю посаду у віці 66 років та був звільнений з посади у віці 67 років.

Двічі посаду спікера обіймали Іван Плющ та Олександр Мороз, а також Володимир Литвин. Окрім того, Володимир Литвин найдовше з усіх обіймав посаду спікера Верховної ради. Його посада тривала цілий дві повних каденції – 8 років.

На жаль, поки що посаду спікера Верховної Ради ніколи не обіймала жінка.

Найважливіші обов'язки спікера Верховної Ради

– Проводити засідання Верховної Ради з дотриманням вимог Регламенту.

– Організовувати роботу Верховної Ради та координувати діяльність її органів.

– Підписувати акти, прийняті Верховною Радою, засвідчуючи відповідність їхнього змісту прийнятим рішенням.

– Забезпечувати дотримання календарного плану роботи сесії та порядку денного пленарних засідань.

– Представляти Верховну Раду у зносинах з іншими органами державної влади України та органами влади інших держав і міжнародними організаціями.

– Звертатися до суду з позовом про дострокове припинення повноважень народного депутата.

Хто найдовше перебував на посаді спікера Верховної Ради, частина 1 / інфографіка 24 каналу



Хто найдовше перебував на посаді спікера Верховної Ради, частина 2 / інфографіка 24 каналу

Коли відбудеться перше засідання Верховної Ради?

Точної дати першого засідання новообраної Верховної Ради немає. Президент Володимир Зеленський заявив про бажання провести перше засідання нового парламенту 24 серпня – на День Незалежності України.

Проте Андрій Парубій та Дмитро Разумков прогнозують, що вперше народні депутати 9 скликання зберуться у Раді наприкінці серпня чи на початку вересня.