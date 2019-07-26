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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО
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      У першу чергу олігархи купуватимуть мажоритарників, – Будерацький

      350 Читать новость на русском
      Хабар
      Хабар / tengrinews.kz

      Багато людей не потрапили до нової Верховної Ради, зокрема й ти, хто були ставлениками українських олігархів. Тому можна очікувати спроби підкупу нардепів. Про те, хто може відстоювати інтереси олігархів у парламенті та кого легше підкупити – читайте далі.

      Як сказав заступник головного редактора "Української правди" Євген Будерацький у прямому ефірі програми "Політична анатомія" на 24 каналі, олігархам буде найлегше підкупити мажоритарників.

      Читайте також: Кандидатка у нардепи від "Слуги народу" розповіла про перші кроки партії у Раді

      Він пояснив, що олігархам не вигідно підкупати нардепів, які прийшли до Ради за списками, адже якщо це розкриється, то нардепів просто виключать з партії. Така практика вже існувала у минулому скликанні.

      Мажоритарників можна купувати. Правда, не факт, що це буде такий процес, який ми одразу побачимо. Я вважаю, що потрібен час на те, щоб познайомитися. І за тренінгом нових депутатів від "Слуги народу", який відбудеться у Трускавці, будуть спостерігати не лише журналісти, але й ті, хто захочуть їх купити,
      – наголосив Будерацький.

      Кого у Раді контролюють українські олігархи і якими телеканалами володіють – читайте у матеріалі 24 каналі. 


      Які ЗМІ контролюють українські олігархи: інфографіка

      Дивіться прямий ефір програми "Політична анатомія" за 26 липня:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 ЗМІ
      Джерело: 24 канал
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