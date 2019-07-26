Чому депутатам потрібно піднімати зарплату: пояснення журналіста

Про більшість "Слуги народу", їх підзвітність президенту Володимиру Зеленському та чому депутатам треба піднімати зарплатню – в програмі "Політична анатомія" розповів журналіст і блогер Денис Казанський.

Монобільшість "Слуги народу"

– Який сенс мати в Раді фракцію, якщо вона не буде тобі підпорядкована. Вона повинна бути підконтрольна, не бачу в цьому нічого. Спочатку партія Петра Порошенка теж була йому підпорядкована.

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– Це нормально, коли президентська фракція працює з президентом у зв’язку, але не в різнобій. Це партія випадкових людей, яких набрали за кілька місяців. Вони один з одним не знайомі. Звісно, це викликатиме проблеми в комунікації, співпраці, хтось випаде, а когось куплять. Той же Андрій Богдан, якщо я не помиляюся, в інтерв’ю казав, що 20% можуть купити.



"Слуга народу" отримала більшість

Зарплати народних обранців

– Буде різнобій, якісь люди залишаться керовані. Тут питання вже наших партій – як вони тримаються, тому що є неофіційні зарплати. Є одна фракція, яка зверху платила 10 тисяч доларів на місяць. І вони не розбіглись. Якщо не платити, то вони шукатимуть ці гроші десь на стороні.

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– І це дискусія про маленькі зарплати наших чиновників. Не може депутат парламенту отримувати 20 тисяч гривень. Для людини, яка приймає закони і керує країною. Зарплата дійсно має бути не нижче 10 тисячі доларів. Тільки тоді ми можемо говорити про боротьбу з корупцією.

– Тоді, коли наші міністри будуть отримувати зарплату на рівні топ-менеджерів, тоді ми можемо розпочати розмову про боротьбу з корупцією. Коли зарплати від 16 до 30 тисяч гривень – це смішно. Ми розуміємо, що люди на такі зарплати не живуть. Треба підняти зарплати посадовцям – це непопулярна реформа, на яку ніхто не відважився.

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Витрати на депутатів