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      Чому депутатам потрібно піднімати зарплату: пояснення журналіста

      1727 Читать новость на русском
      Верховна Рада
      Верховна Рада / 24 канал

      Про більшість "Слуги народу", їх підзвітність президенту Володимиру Зеленському та чому депутатам треба піднімати зарплатню – в програмі "Політична анатомія" розповів журналіст і блогер Денис Казанський.

      Монобільшість "Слуги народу"

      – Який сенс мати в Раді фракцію, якщо вона не буде тобі підпорядкована. Вона повинна бути підконтрольна, не бачу в цьому нічого. Спочатку партія Петра Порошенка теж була йому підпорядкована.

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      – Це нормально, коли президентська фракція працює з президентом у зв’язку, але не в різнобій. Це партія випадкових людей, яких набрали за кілька місяців. Вони один з одним не знайомі. Звісно, це викликатиме проблеми в комунікації, співпраці, хтось випаде, а когось куплять. Той же Андрій Богдан, якщо я не помиляюся, в інтерв’ю казав, що 20% можуть купити.

      верховна рада
      "Слуга народу" отримала більшість

      Зарплати народних обранців

      – Буде різнобій, якісь люди залишаться керовані. Тут питання вже наших партій – як вони тримаються, тому що є неофіційні зарплати. Є одна фракція, яка зверху платила 10 тисяч доларів на місяць. І вони не розбіглись. Якщо не платити, то вони шукатимуть ці гроші десь на стороні.

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      – І це дискусія про маленькі зарплати наших чиновників. Не може депутат парламенту отримувати 20 тисяч гривень. Для людини, яка приймає закони і керує країною. Зарплата дійсно має бути не нижче 10 тисячі доларів. Тільки тоді ми можемо говорити про боротьбу з корупцією.

      – Тоді, коли наші міністри будуть отримувати зарплату на рівні топ-менеджерів, тоді ми можемо розпочати розмову про боротьбу з корупцією. Коли зарплати від 16 до 30 тисяч гривень – це смішно. Ми розуміємо, що люди на такі зарплати не живуть. Треба підняти зарплати посадовцям – це непопулярна реформа, на яку ніхто не відважився.

      Дивіться "Політанатомію" на 24 каналі:

      зарплати депутатів
      Витрати на депутатів

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Слуга народу Зарплата Новини політики Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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