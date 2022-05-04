С первых дней защищал Мариуполь: на "Азовстали" погиб полицейский Даниил Сафонов

В понедельник, 2 мая, при обстреле комбината "Азовсталь" погиб полицейский Даниил Сафонов. Он защищал Мариуполь от оккупантов с первых дней российской агрессии.

Об этом сообщил руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин. Он сейчас тоже находится на территории металлургического комбината "Азовсталь".

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Попал под минометный обстрел

Погиб Данило Сафонов 2 мая в 11:00. С ним также пали еще двое украинских бойцов. Все они выполняли очередное боевое задание. После возвращения военные попали под вражеский минометный обстрел.

Хороший светлый юноша, делал свою работу. Очень любил своего ребенка. Это великая трагедия для всех. Он очень верил, что вернется в свой Донецк,

– сказал Вершинин.

Коротко о Даниле Сафонове

Он сам – переселенец из Донецка. В 2014 году мужчина поехал в Мариуполь. Впоследствии стал военным отдельной артиллерийской бригады. В течение трех лет он воевал с оккупантами в АТО. А в ряды Патрульной полиции он вступил в 2019 году.

Ранее в интервью он объяснил, почему Мариуполь не покинул. Он отметил, что это его родной город. И уже однажды ему приходилось выезжать из родительского дома, и вторично он этого не хочет делать.

Какая ситуация сейчас в Мариуполе

Ближе к обеду, 3 мая, стало известно, что оккупанты начали штурмовать комбинат "Азовсталь". Об этом рассказали защитники города. Перед этим, отмечают они, российские военные в течение нескольких часов бомбили предприятие.

Также 3 мая из Мариуполя в Запорожье выехало 156 человек. Часть из них – те, кого удалось эвакуировать из "Азовстали".

В то же время, отметим, что с вывозом мирного населения не все так просто. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко отметил, что из 14 автобусов до подконтрольной Украине территории удалось добраться только трем. Остальные задержаны в "фильтрационных центрах".

Позже стало известно, что в Запорожье приехали те, кого накануне увезли из "Азовстали". Эвакуационная колонна в город прибыла в 16:42. Ее встречали как родные и близкие, так и журналисты и волонтеры. Прибыла в Запорожье министер Ирина Верещук.

О спасении из "Азовстали" просят родные и близкие военных, которые сейчас находятся на заводе. Они вышли в Запорожье с плакатами и призывами спасти тех, кто сейчас буквально заблокирован оккупантами на предприятии.

Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подчеркнул, что Украине нужны все из "Азовстали". Так он прокомментировал эвакуацию мирного населения из комбината, ежедневно атакуемого российскими военными.

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