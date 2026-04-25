"Не верила, что это реально": военная вспомнила свой первый боевой опыт

В начале полномасштабной войны Анастасия Муцей была гражданской и не имела никакого отношения к военной службе. Но уже в первый день вторжения она поняла, что пойдет в армию, даже несмотря на страх, неизвестность и полное изменение жизни.

Военнослужащая, пресс-офицер полка "Айдар" Анастасия Муцей в эфире 24 Канала рассказала, как приняла это решение и что почувствовала во время своего первого боевого выхода. По ее словам, тогда перед ней открылась совсем другая реальность, к которой невозможно быть готовой заранее.

Путь к войску начался в первый день вторжения

В начале полномасштабной войны ей было 22 года, она жила в Киеве и до того не имела никакого отношения к военной службе. Но уже 24 февраля для себя решила, что пойдет в армию, потому что не могла смириться с мыслью, что России удастся принести зло в ее страну и навязать здесь свои правила.

Я уже в первый день полномасштабного вторжения знала, что присоединюсь к войску. Я понимала, что полежу за эту страну, но справедливость должна быть доказана. Мы не можем дать злу прийти в нашу страну и оккупировать ее,

– вспомнила Муцей.

В первые месяцы большой войны она вместе со своим лучшим другом, которого теперь уже нет среди живых, она ходила в территориальную оборону. Тогда желающих было так много, что ее не воспринимали всерьез и фактически отказывали только потому, что перед ними стояла молодая девушка без военного опыта.

На меня смотрели и говорили: "Ну что, девочка, иди домой",

– рассказала военная.

Реальная возможность появилась только в ноябре 2022 года, когда она получила шанс попасть именно в боевое подразделение. Ждать долго не пришлось, потому что, по ее словам, в тот момент решение уже давно было принято и оставалось лишь зайти туда, где можно воевать по-настоящему.

Первый выход на ноль открыл для нее другую реальность

Свой первый боевой выход она помнит до сих пор, потому что, по ее словам, такие вещи не стираются из памяти. Это произошло через три месяца после того, как она присоединилась к войску, когда после подготовки уже перешла в боевую роту и впервые вышла на ноль.

Я помню, что тогда попала в другую реальность. Когда я первый раз вышла, я просто не поверила, что это реальность. Вот ты будто попадаешь в какую-то компьютерную игру, которая просто не может быть реальностью,

– вспомнила Муцей.

Сильнее всего ударил не только страх, а сам контраст между привычной жизнью и тем, что она увидела на линии боевого соприкосновения.

Перед ней было вымершее село с запахом пепла и дыма, постоянные прилеты, разбитый дом, в котором держали позицию, россияне в двух сотнях метров и поле, где надо было нести дежурство.

Я просто смотрю на это поле, а там собаки доедают тела. Тела наших врагов, но ты видишь это все перед собой. Ты просто смотришь на это все, и ни одного человека в селе нет. Просто постоянные прилеты, прилеты, прилеты. И ты не понимаешь, где ты находишься. Ты только что был в какой-то реальности, где все работает, где ходят люди, а тут попадаешь просто в другой мир,

– рассказала военная.

Во время того первого выхода она не показывала, насколько ей страшно и насколько все вокруг кажется непонятным. Вместо этого просто замкнула эти эмоции в себе, сосредоточилась на задании и старалась держаться так, чтобы другие не видели внутреннего напряжения.

Никак не было по мне видно, что мне страшно, что мне непонятно. Я тогда максимально замкнула все эти эмоции в себе, выполняла свою задачу, которую я должна выполнять, и при этом еще и какие-то шутки шутила,

– вспомнила Муцей.

Дополнительной сложностью стало то, что на тот момент она работала в интернациональном легионе и не знала английского языка. На выход пошла вместе с поляком Михалом, которого тоже уже нет среди живых, и еще одним бойцом из Финляндии, поэтому в новой для себя боевой реальности ей приходилось еще и на ходу улавливать, как именно двигаться, останавливаться и реагировать на команды.

