В первый день зимы не обойдется без снега: какие области припорошит белым
Источник:Укргидрометцентр
Первый день зимы в большинстве областей Украины, как и полагается, будет снежным. Исключением станут лишь южные и восточные регионы, в которых осадков не предвидится.
В большинстве областей Украины, преимущественно, будет падать мокрый снег. На Закарпатье он соединится с дождем.
Актуально Украинцев предупредили о штормовых порывах ветра и огромных волнах в Азовском море
Ясная погода – на юге и в восточных областях
Ясная, без осадков погода предполагается в южных и восточных областях. Именно на юге будет теплее всего: в Одесской области – + 6...+ 8, в Крыму – + 5...+7.
Самые холодные температурные показатели будут в ряде северных и западных регионов, здесь прогнозируют -1...+1. В остальных областях Украины температура будет колебаться в пределах 0...+5.Важно! В Киеве ночью и днем 1 декабря будет мокрый снег, температурные показатели будут в пределах -1...+1.
Погода в Украине 1 декабря / Карта Укргидрометцентра
На 29 ноября в Украине объявили штормовое предупреждение
На 29 ноября в Украине объявили штормовое предупреждение: во всех областях – мощные порывы ветра. Западные области накроет снегопадами, а восточные и центральные – ливнями. В Азовском море ожидают шквальный ветер и высокие волны.
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Какая будет следующая зима в Украине
- Синоптики прогнозируют, что зима 2021 – 2022 будет теплее предыдущей.
- 60% времени будет аномально теплая погода. Однако оставшиеся 40% показатели будут приближены к климатическим, или даже ниже.
- Средняя температура за сезон будет держаться на 1 – 1,5 градуса выше прошлогодних значений.