Первый пленный военный с КНДР умер, – разведка Южной Кореи

Первый захваченный украинскими защитниками в плен солдат Северной Кореи, умер. Он имел серьезные ранения и 27 декабря умер от обострения ран.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yonhap.

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Пленный солдат КНДР умер от обострения

В разведывательном агентстве Южной Кореи, ссылаясь на данные разведки "дружественной страны", сообщили, что первый пленный солдат Северной Кореи, который воевал на стороне России, умер 27 декабря. Причиной смерти стало обострение ран через день после того, как военного взяли в плен Силы обороны.

Известно, что пленный имел серьезные ранения, которые за сутки привели к серьезному обострению.

Ранее, 26 декабря, "Милитарный" сообщил, что Силы специальных операций, вероятно, захватили в плен первого солдата армии КНДР, который воевал на стороне России в Курской области. В сети также распространяли фото пленного военного.



Вероятно, первый пленный военный КНДР / Фото из соцсетей

Как добавили в "Милитарном", группа CCO провела операцию по уничтожению врага на Курском направлении. Кроме успешного выполнения задачи, украинские защитники смогли затрофеить вражескую технику и взять в плен наемника из Северной Кореи.

Владимир Зеленский ранее сообщал, что более 3000 военных КНДР, которые воюют на стороне России, погибли или получили ранения во время боевых действий в Курской области. Кроме того, днями ранее ССО ликвидировали 77 наемников.