россия размечталась о "судьбоносных" переговорах, но не с Украиной: чего она будет требовать

Если тестовый рейс с зерном пройдет спокойно, это будет означать, что рф ооочень хочет переговоров (как мы прогнозировали неделю назад).

Чудной план

Не с Украиной, конечно, а с Соединенными Штатами Америки (потому что в их извращенной логике именно США руководят и Украиной, и Европейским Союзом).

Актуальное Как Украина получила большую помощь от маленького балканского друга

Ну а для переговоров для них желательно будет прекращение огня (чтобы США "скомандовали" Украине). А за время прекращения огня (как они планируют) – они оформят аннексию оккупированных территорий



Первое судно, которое начало вывозить зерно из Одессы после российской блокады / Фото из фейсбука Александра Кубракова

О главном Нам нужно продержаться минимум до весны

Южные ловушки

Создание ими ударных группировок на юге Украины таким образом имеет несколько целей:

Шантаж (или прекращение огня, или наступление россии на Николаев – Одессу – Запорожье – Киев – Днепр с Юга). Защита оккупированных территорий. Подготовка к наступлению, когда желаемые переговоры сорвутся.

Важно – как первое разблокированное судно с украинским зерном отправилось из Одессы: смотрите видео