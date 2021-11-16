Первый шаг, – Польша о решение приостановить сертификацию "Северного потока-2"

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что рассмотрение заявки на сертификацию "СП-2" приостановили из-за принятия их позиции. Речь идет о решении немецкого регулятора.

Польская сторона заявила, что "это только первый шаг". Соответствующую позицию они обнародовали 16 ноября.

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Решение Федерального сетевого агентства подтверждает эффективность действий PGNiG. Немецкий регулятор согласился с нашей позицией о том, что Nord Stream 2 AG как компания, деятельность которой регулируется швейцарским законодательством, не может быть оператором,

– заявил Павел Маевски.

Он как председатель правления PGNiG также заверил, что "с юридической точки зрения невозможно сертифицировать и создаваемую дочернюю компанию Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода".

В частности потому, что невозможно создать оператора, который применяет право Евросоюза только в территориальных водах Германии.

"Мы воспринимаем сегодняшнее решение как первый шаг к обеспечению соблюдения законодательства ЕС по проекту "Северный поток-2". На следующих этапах мы будем ориентироваться на регулирующие органы с учетом принципа энергетической солидарности и требований законодательства ЕС", – пояснил Маевски.

Кратко о решении немецкого регулятора по "СП-2"

16 ноября Федеральное сетевое агентство пришло к выводу, что Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован только при условии, если проведет реорганизацию в соответствии с немецким законодательством.

Штаб-квартира оператора расположена в Швейцарии, поэтому для управления частью, расположенной на немецкой территории, оператор решил основать дочернюю компанию.

Процедуру сертификации прекратили до тех пор, "пока основные активы и человеческие ресурсы не будут переданы дочерней компании". Когда эти требования выполнят, то регулятор сможет восстановить свою экспертизу в оставшийся 4-месячный период, который установлен законом.

На фоне остановки сертификации "СП-2" цены на газ в Европе мгновенно взлетели. Как свидетельствуют данные биржи ICE, 1 тысяч метров кубических стоит 1 041 долларов.