Первый шаг, – Жданов заявил, что Россию могут отключить от SWIFT из-за нападения на Украину
Источник:24 канал
Впервые за всю историю войны на востоке Украины США выступают как лидер западного мира. Они консолидировали вокруг себя все мероприятие.
Существует полное объединение США и Европы. Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный эксперт Олег Жданов.
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Последствия для России
По его словам, сейчас идут активные разговоры об отключении России от международной платежной системы SWIFT. Европа предлагает отказаться от закупки нефти и газа страны-агрессора.
Это будет не последний, а первый шаг, если русский солдат (российский самолет или ракета) пересечет границу Украины,
– подчеркнул Жданов.
Он отметил, что в случае военного вторжения в Украину введут жесткие санкции против России – как секторально-экономические, так и финансовые международные.Справка. SWIFT – это мировая межбанковская система, с помощью которой возможна передача информации и осуществление платежей. Экс-министр обороны США Ян Бжезинский заявил, что Россию могут отключить от этой системы.
Позиция ПАСЕ
Даже в Парламентской ассамблее Совета Европы, как сообщил Жданов, выразили надежду, что такая ситуация приведет к обвалу экономики России, дефолту и полному банкротству страны.
"Вчера (7 декабря – 24 канал) ПАСЕ приняла такую жесткую резолюцию, которую не принимала западная Европа против Советского Союза в годы "холодной войны", – отметил военный эксперт.
Ситуация на Донбассе: главное
- За 7 декабря пророссийские боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. К счастью, украинских военных не ранили.
- Разведка заявляет о напряжении не только у границ с Украиной, но и в зоне проведения ООС.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российская эскалация приведет к "кровавой бойне".
- В то же время экс-командующий сил НАТО предлагает сильнее вооружить наше государство.
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