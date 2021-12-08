Первый шаг, – Жданов заявил, что Россию могут отключить от SWIFT из-за нападения на Украину

Впервые за всю историю войны на востоке Украины США выступают как лидер западного мира. Они консолидировали вокруг себя все мероприятие.

Существует полное объединение США и Европы. Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный эксперт Олег Жданов.

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Последствия для России

По его словам, сейчас идут активные разговоры об отключении России от международной платежной системы SWIFT. Европа предлагает отказаться от закупки нефти и газа страны-агрессора.

Это будет не последний, а первый шаг, если русский солдат (российский самолет или ракета) пересечет границу Украины,

– подчеркнул Жданов.

Он отметил, что в случае военного вторжения в Украину введут жесткие санкции против России – как секторально-экономические, так и финансовые международные.

Позиция ПАСЕ

. SWIFT – это мировая межбанковская система, с помощью которой возможна передача информации и осуществление платежей. Экс-министр обороны США Ян Бжезинский заявил, что Россию могут отключить от этой системы.

Даже в Парламентской ассамблее Совета Европы, как сообщил Жданов, выразили надежду, что такая ситуация приведет к обвалу экономики России, дефолту и полному банкротству страны.

"Вчера (7 декабря – 24 канал) ПАСЕ приняла такую жесткую резолюцию, которую не принимала западная Европа против Советского Союза в годы "холодной войны", – отметил военный эксперт.

Ситуация на Донбассе: главное

За 7 декабря пророссийские боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. К счастью, украинских военных не ранили.

Разведка заявляет о напряжении не только у границ с Украиной, но и в зоне проведения ООС.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российская эскалация приведет к "кровавой бойне".

В то же время экс-командующий сил НАТО предлагает сильнее вооружить наше государство.

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