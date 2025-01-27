Первый возможный зарубежный визит Трампа: что он означает в политике противостояния России

Дональд Трамп может осуществить свой первый зарубежный визит на посту президента США в Саудовскую Аравию. Вероятно, это будет способствовать уменьшению цен на нефть, что окажет значительное влияние на агрессию России против Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт-международник Евгений Добряк, отметив, что для республиканцев Саудовская Аравия имеет большое значение. Учитывая нестабильные события в мире, Трампу нужен такой козырь, чтобы повлиять на Владимира Путина, чтобы тот остановил войну или перестал ее финансировать.

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Значение Саудовской Аравии для Трампа

По мнению Евгения Добряка, одним из главных механизмов давления на Россию для завершения войны в Украине – является снижение цен на нефть. Этого можно достичь, если в США договорятся с Саудовской Аравией и ее партнерами по Персидскому заливу.

Обвал нефтяного рынка ограничит доступ России к финансовым ресурсам и не даст оккупантам возможность агрессивных действий в отношении стран-соседей, в том числе и к Украине,

– сказал он.

Такая политика Трампа может способствовать тому, что в российский бюджет будет попадать меньше денег с продажи нефти. Это снизит возможность страны-агрессора вести войну.

Вероятно, это подтолкнет к тому, что Путин будет готов пойти на определенные переговоры, которые будут базироваться на справедливом мире.

Интересно, Саудовская Аравия планирует инвестировать 600 миллиардов долларов в США в течение следующих четырех лет, заявил кронпринц Мухаммед бин Салман во время разговора с Дональдом Трампом. Инвестиции могут коснуться оборонной индустрии, поскольку королевство зависит от американских оружия и оборонных систем. Белый дом пока не обнародовал деталей этого разговора.