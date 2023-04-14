Песчаная буря накрыла север Китая: шокирующие кадры
Источник:The Guardian
Буря из пыли и песка с 10 апреля накрывает северные районы Китая. Синоптики предполагают, что непогода продлится до конца недели.
Это уже четвертая сильная буря из песка в Китае за 2023 год. Национальный метеорологический центр Китая призвал общественность принять меры предосторожности, чтобы защититься от плохого качества воздуха.
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Песчаная буря в Китае: что известно
Песчаная буря пришла из пустыни Гоби, расположенной на юге Монголии. Китайские синоптики прогнозируют, что непогода накроет более десятка регионов. В Пекине движение транспорта было перекрыто из-за низкой видимости.
По данным сайта по контролю качества воздуха IQAir, индекс качества воздуха в столице достиг отметки в 540, то есть "опасный уровень". Пекинский муниципальный центр мониторинга экологии и окружающей среды издал высшее предупреждение о загрязненности атмосферы.
Очевидцы делятся кадрами песчаной бури в социальных сетях: смотрите видео
Плохая погода заставляет китайцев носить очки как защиту и держать окна дома закрытыми. По словам жителей Пекина, они ощущают запах пыли и земли.
В сети также появились многочисленные фото китайских городов, полностью оказавшихся в пыли из песка.
Северные районы Китая оказался в песчаной буре / Фото из твиттера JustdoitZee
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