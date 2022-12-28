Новый уровень цинизма: в Кремле назвали главную составляющую своего "мирного плана" по Украине

В Кремле почему-то убеждены, что их еще слушают, а потому попытались диктовать свои условия мирных переговоров. Так, путинский приспешник, его пресс-секретарь Дмитрий Песков озвучил главное условие переговоров с Украиной.

Мол, никакого "мирного плана" по Украине не может существовать без учета "сегодняшних реалий", то есть так называемого "вхождения" в состав России Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

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"Пока нет ни одного мирного плана Украины, давайте начнем с этого", – цитируют РосСМИ Пескова.

Таким образом, тот прокомментировал инициативу президента Владимира Зеленского до февраля разработать мирный план и провести по нему саммит на площадке ООН.

Россия не собирается всерьез рассматривать вероятность переговоров

Путинский приспешник настоял, что Россия не собирается отказываться от временно оккупированных территорий. И, что ни один "мирный план" по Украине, не учитывающий "вхождения в состав России четырех новых регионов", существовать не может.

Более того, мол, такой план априори не может быть мирным. Цинизм подобных заявлений просто зашкаливает. Ведь именно Россия является кафиром, и именно они незаконно пытались присоединить украинские области к своему составу.

"Ни один план, не учитывающий эти реалии, не может претендовать на то, чтобы быть мирным", – так прямо и отметил Песков.

Главные о "мирных переговорах" между Украиной и Россией

В Офисе Президента убеждены, что Владимир Путин заговорил о переговорах, потому что хочет избежать ответственности. Но на него ждет только трибунал. На самом же деле Путин не хочет мира, а заботится только о собственном интересе.

Институт по изучению войны тоже считает, что слова Путина о переговорах действительно означают, что он хочет уступок от Киева.