После того, как ВСУ выгнали врага из Харьковской области, стало известно, что оккупанты вблизи Изюма пытали людей и бросали их в братские могилы. У путина впервые прокомментировали свои зверства.

Пресс-секретарь президента государства-террориста дмитрий песков бесстыдно прокомментировал жестокость российских солдат по отношению к украинцам. По его словам, Украина безосновательно обвиняет россию.

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Как россия "отстаивает правду"

В своем маразматическом заявлении песков сказал, что украинская пропаганда развивает историю о массовых захоронениях в Изюме по сценарию Бучи.

Все развивается по одному сценарию. Это ложь. Конечно же мы будем отстаивать правду во всей этой истории,

– заявил пресс-секретарь путина.

Очевидно, что подданный президента россии знает и о замученных детях; о целых могилах с украинскими семьями; о мужчине, которому отрезали мошонку и связанным бросили в яму. Однако признать, что "вторая армия мира" совершает такие зверства, россия не хочет. Этим страна-агрессор похожа на свою предшественницу – советский союз.

Вблизи Изюма продолжают эксгумировать могилы с телами замученных. Сейчас известно о 400 захоронениях , однако реальная цифра может быть больше.

По словам бойца спецподразделения "Кракен", Украина еще долго будет расследовать совершенные оккупантами преступления в Изюме и других городах. Масштабы трагедии станут известны только после нашей победы.

Недавние "перлы" российской пропаганды

Ранее близкий к информационной повестке кремля экс-руководитель МИД Румынии Андрей Марга призвал Украину отдать свои территории Венгрии, Польше и россии. В Офисе Президента очень жестко отреагировали на это заявление экс-главы министерства иностранных дел.

Кроме того, недавно пропагандистка маргарита симоньян слепила в своем посту воедино Гитлера и Гулливера и связала их тезисом о "давать заднюю". Что имела в виду "славная журналистка" не понял никто – даже ее подписчики. Вероятно, симоньян не до конца разобралась с методичками, которые ей передало руководство.

Однако следует сказать, что часть пропагандистов понимает неизбежное поражение россии и даже начинает петь панегирики главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Один из гостей программы "Вечер с соловьёвым" назвал нашего Залужного талантливым командиром, а украинскую армию – недооцененной.

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