В комментарии для российских СМИ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что оснований для улучшения отношений между Россией и ЕС пока нет.

Что сказал Песков об отношениях Европы и России?

По словам чиновника, нынешнее поколение европейских политиков настроено враждебно по отношению к России.

В частности, Песков посетовал, что страны Европы принимают непосредственное участие в боевых действиях против России. Пресс-секретарь отметил, что россиянам следует это осознавать.

"Нам нужно, безусловно, оставаться открытыми для налаживания отношений, и мы действительно сохраняем свою открытость, но прекрасно понимаем, с кем мы имеем дело", – сказал российский чиновник.

Напомним, что Москву раздражает то, что европейцы, несмотря ни на что, продолжают помогать Украине деньгами и вооружением. Чтобы отговорить Запад от поддержки Киева, Кремль может провести атаку против стран Европы уже в ближайшее время.

В последнее время особую ненависть Москвы вызывает непоколебимая поддержка Украины со стороны Великобритании.

Недавно в Кремле заявили, что Великобритания не избежит ответственности за передачу Украине дальнобойных ракет и технологий для их производства. Угрозы прозвучали после того, как 24 августа британский премьер-министр Энди Бернем сообщил о намерении передать Украине технологию производства ракет Storm Shadow. На следующий день советник российских властей Андрей Федоров заявил, что британские заводы, производящие дроны и компоненты для ракет, могут стать целями ударов.