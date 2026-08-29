У коментарі для росЗМІ прессекретар Путіна Дмитро Пєсков наголосив, що підстав для покращення відносин між Росією та ЄС наразі немає.

Що сказав Пєсков про стосунки Європи і Росії?

За словами чиновника, нинішнє покоління європейських політиків налаштоване вороже до Росії.

Зокрема, Пєсков побідкався, що країни Європи беруть безпосередню участь у бойових діях проти Росії. Прессекретар зауважив, що росіянам варто це усвідомлювати.

"Нам треба, безумовно, залишатися відкритими для вибудовування стосунків, і ми справді зберігаємо свою відкритість, але чудово розуміти, з ким ми маємо справу", – сказав російський чиновник.

Нагадаємо, що Москву дратує той факт, що європейці, попри все, продовжують допомагати Україні грошима і озброєнням. Щоб відмовити Захід від підтримки Києва, Кремль може атакувати країни Європи вже найближчим часом.

Останнім часом особливу ненависть Москви викликає непохитна підтримка України з боку Великої Британії.

Нещодавно у Кремлі заявили, що Велика Британія не уникне відповідальності за передачу Україні далекобійних ракет і технологій для їхнього виробництва. Погрози пролунали після того, як 24 серпня британський прем'єр-міністр Енді Бернем повідомив про намір передати Україні технологію виробництва ракет Storm Shadow. Наступного дня радник російської влади Андрєй Федоров заявив, що британські заводи, які виробляють дрони та компоненти для ракет, можуть стати цілями ударів.