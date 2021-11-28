Песков отказался комментировать заявление Зеленского о переданном Эрдогану списке пленных

Владимир Зеленский заявил, что через президента Турции передал полный список пленников на обмен. В Кремле это заявление отказались комментировать и не назвали причины.

Речь идет о заявлении Президента Украины от 26 ноября. Комментарий спикера Владимира Путина появился только 28 ноября.

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В Кремле отказались кометировать вопросы списков на обмен

Это без комментариев,

– сказал Песков.

Кстати, в этот день рупор Путина цинично заявил, что Россия не намерена наступать на Украину. Заявления западных СМИ и президента Владимира Зеленского государство-агрессор называет "истерией".

Кратко о списках обмена пленными

26 ноября во время пресс-марафона Владимир Зеленский заявил, что верифицирован полный список пленных, которых незаконно удерживает Россия, который уже передали Турции.

В частности, Президент Украины объяснял, что говорил с Реджепом Эрдоганом. Зеленский его поблагодарил, однако заявил – пока еще нет ответа.

Глава государства ожидает разговора президентов США и России. Список пленных уже передали, украинская сторона надеется, что этот вопрос поднимут.