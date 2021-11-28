Песков отказался комментировать заявление Зеленского о переданном Эрдогану списке пленных
28 ноября 2021 , 19:45Читати новину українською
Источник:Российские СМИ
Владимир Зеленский заявил, что через президента Турции передал полный список пленников на обмен. В Кремле это заявление отказались комментировать и не назвали причины.
Речь идет о заявлении Президента Украины от 26 ноября. Комментарий спикера Владимира Путина появился только 28 ноября.
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В Кремле отказались кометировать вопросы списков на обмен
Это без комментариев,
– сказал Песков.
Кстати, в этот день рупор Путина цинично заявил, что Россия не намерена наступать на Украину. Заявления западных СМИ и президента Владимира Зеленского государство-агрессор называет "истерией".Обратите внимание! 1 сентября 2021 года Владимир Зеленский на встрече с Джо Байденом в США передал ему список из 450 украинцев, находящихся в заключении в оккупированном Донбассе и Крыму, а также в России. Президент Украины попросил помочь их освобождению.
Кратко о списках обмена пленными
- 26 ноября во время пресс-марафона Владимир Зеленский заявил, что верифицирован полный список пленных, которых незаконно удерживает Россия, который уже передали Турции.
- В частности, Президент Украины объяснял, что говорил с Реджепом Эрдоганом. Зеленский его поблагодарил, однако заявил – пока еще нет ответа.
- Глава государства ожидает разговора президентов США и России. Список пленных уже передали, украинская сторона надеется, что этот вопрос поднимут.