Это надолго, – у Путина заговорили о том, сколько продлится война в "широком контексте"

В России подтвердили, что готовятся к войне на истощение против Украины и всего цивилизованного мира. При этом в Кремле вдруг отказались от достижение мира методом переговоров.

Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, сколько может продолжаться так называемая "спецоперация" и может ли она завершиться в этом году, пишет 24 Канал.

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В Кремле признали, что Киев не согласится на их условия

Интересно, что Песков сказал, что достижение целей так называемой "спецоперации" политико-дипломатическим способом "в случае с Украиной" невозможно.

То есть, в Кремле понимают, что их территориальные претензии абсурдны и Украина с ними не согласится. Следовательно, Россия намекает, что продолжит войну, несмотря на потери.

В то же время прихвостень Путина заявил, что война "в широком контексте" растянется надолго. Он в очередной раз обвинил коллективное мероприятие в развязывании войны.

"Если вы имеете в виду войну в широком контексте – это противостояние с враждебными государствами, с недружественными странами, это гибридная война, развязанная ими в нашу страну, – это надолго. И здесь нам нужна твердость, уверенность в себе, целеустремленность и единение вокруг президента", – сказал Песков.

Предпосылок для мира нет: что говорят в Кремле

Ранее Дмитрий Песков заявил, что в России пока не видят никаких предпосылок для перехода процесса в мирное русло.

Он заявил, что для России абсолютным приоритетом "продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей". Тогда Песков отметил, что цели России могут быть достигнуты только военным путем.

Интересно, что в России постоянно меняются цели в войне: сначала оккупанты хотели взять Киев за три дня, а теперь переходят в оборону по многим направлениям.

В частности, военно-политическое руководство России ставило цель захватить Донецкую и Луганскую области до конца марта 2023 года. Однако оккупационные войска из-за сопротивления Сил обороны Украины не справляются с поставленной задачей.