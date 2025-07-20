В Кремле прокомментировали резкое изменение риторики Трампа в отношении Путина и России

14 июля Дональд Трамп фактически объявил, что будет действовать иначе в отношении России, чтобы та согласилась на прекращение огня. Американский лидер решил использовать давление на Москву. Он пообещал обеспечить Украину оружием, а диктатору поставил 50-дневный ультиматум.

Риторика Трампа в отношении Путина изменилась после их последнего разговора 3 июля. Тогда глава Кремля заявил президенту США, что "в дальнейшем будет пытаться достичь поставленных целей "сво" и от них не отступится", передает 24 Канал.

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Как в Кремле комментируют новые высказывания Трампа о России?

В комментарии пропагандисту Павлу Зарубину пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что и беседа между лидерами была "прагматичным и деловым разговором людей, которые жестко стоят на своих позициях, но которые готовы слушать друг друга".

Он прокомментировать новые формулировки, которые Трамп использует в отношении Путина и России.

Трамп – президент одной из крупнейших стран мира, крупнейшей экономики мира. Мы все уже привыкли к его достаточно жесткой и прямолинейной риторике. В то же время он подтверждает готовность и в дальнейшем делать все возможное, чтобы способствовать мирному урегулированию,

– заявил Песков.

Чиновник добавил, что, мол, сам Путин неоднократно говорил о своем желании перевести украинское урегулирование в мирное течение. Однако, уточнил Песков, "это долговременный процесс, он требует усилий". "Вероятнее, в Вашингтоне это все больше и больше понимают", – сказал чиновник.

Он также заявил, что встреча Трампа и Путина произойдет. Она необходима будет, в том числе и для фиксации каких-то значительных договоренностей, "которые со временем будут достигнуты". Впрочем, сейчас об этом рано говорить.

Песков отметил, что "Россия хочет двигаться быстро", но процесс зависит не только от нее.

Нам главное достичь наши цели. Они понятны, очевидны и неизменны,

– подытожил представитель Кремля.