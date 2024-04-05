Нацелены конкретно на Францию: в ISW проанализировали заявления Кремля о "прямой конфронтации" с НАТО

Россия склонна угрожать странам НАТО войной за помощь Украине. Аналитики Института изучения войны считают, что сейчас они нацелены на Францию.

После того как президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что нельзя исключать отправку войск НАТО в Украину, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что НАТО и Россия находятся в "прямой конфронтации". Вероятно, Кремль хочет усилить информационные операции, направленные на то, чтобы заставить Запад к самосдерживанию, однако на этот раз они нацелены на Францию.

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Заявления о "прямой конфронтации"

Песков заявил, что отношения между Россией и НАТО "скатились до уровня прямой конфронтации" и НАТО "уже втянули в конфликт вокруг Украины". Песков обвинил НАТО в расширении и приближении к границам России. Вероятно, он имел в виду Финляндию и недавнее вступление Швеции в Альянс.

Российские официальные лица долгое время пытались представить НАТО и Запад как экзистенциальную угрозу для России для оправдания войны в Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что полномасштабная война между НАТО и Россией нежелательна, но возможна. Неоднократные заявления Пескова о том, что НАТО и Россия уже находятся в "прямой конфронтации", направлены на усиление этого нарратива, но, вероятно, все еще является частью кампании России, которая использует угрозы для отсрочки и влияния на важные решения по поддержке Украины.

Кроме этого, Кремль также пытается представить оборонную деятельность НАТО в ответ на откровенную агрессию России как провокационную.

Безосновательные обвинения

Начальник Генерального штаба России генерал армии Валерий Герасимов призвал членов Содружества Независимых Государств (СНГ) усилить сотрудничество против предполагаемых западных угроз в рамках усилий противостоять Западу. Он говорил о "все более реальных и разнообразных вызовах, которые требуют от них хорошо оснащенных и хорошо обученных вооруженных сил".

Герасимов также повторил обвинения России в том, что Запад спонсирует международный терроризм. Он пытается представить Запад как угрозу безопасности стран СНГ, чтобы изобразить Россию как лидера мнимой коалиции стран, которые противостоят коллективному Западу. Россия регулярно пытается выступить против Запада. В то же время правительства стран СНГ, кроме Беларуси, не выразили открытой поддержки войны России в Украине и не признали незаконную аннексию Россией оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Россия нацелена на Францию

Кремль нацелил общую информационную операцию об эскалации с НАТО на Францию, после недавних призывов президента Франции Эммануэля Макрона увеличить уровень помощи Украине. Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Франции Себастьян Лекорню провели телефонный разговор, в которой Шойгу пригрозил, что потенциальное размещение французских войск в Украине "создаст проблемы для самой Франции".

Вероятно, Шойгу пытался выделить Францию, поскольку Макрон инициировал текущий разговор о том, чтобы Запад устранил самовольные ограничения по своей поддержке Украины,

– считают аналитики.

Шойгу также, вероятно, пытается предотвратить попытки западных государств увеличить военную помощь и усилить поддержку Украины, заставляя западных лидеров к самоограничению из-за страха российской мести. Шойгу также утверждал, что они с Лекорню отметили "готовность к диалогу по Украине", однако позже источник в правительстве Франции отрицал, что эта страна каким-то образом выражала готовность к подобному диалогу.

Информационная кампания по угрозам НАТО и, в частности, Франции является частью большей кампании, которая имеет целью склонить Украину к переговорам на условиях России.

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