Песков выдал очередную порцию заявлений о переговорах и "нарушениях договоренностей"

Россия продолжает прикрывать военные преступления своей ложью. В этот раз спикер российского диктатора Песков заявил, что подготовка к переговорам не предусматривает обязательств по ограничению боевых действий.

Об этом он заявил российским СМИ 30 октября.

Что сказал Песков

Россиянин цинично заявил, что Россия неоднократно заявляла, что против прекращения огня, которое "даст передышку украинцам".

При этом подготовка к переговорам, по его словам, идет по плану.

Ну, был перерыв, о котором говорил Трамп. Получается, они (Украина – 24 Канал) этот перерыв нарушили. Ну, скорее, это тема для обсуждения между Вашингтоном и Киевом,

– добавил Песков.

Он также беззастенчиво заявил, что Россия ведет свою так называемую "свою", чтобы "лишить киевский режим возможности вообще наносить удары".

"Вот. И мы таким образом достигаем своих целей", – сказал пресс-секретарь диктатора.

К слову, в Кремле сетуют, что Украина продолжает наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Помощник Путина Ушаков пожаловался, что Киев делает это, несмотря на призывы США.

При этом сама же Россия постоянно игнорирует любые договоренности.