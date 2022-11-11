У Путина поныли про мирные переговоры на фоне побега из Херсона

Наши защитники продолжают освобождать Херсонскую область от российских захватчиков. На фоне последних новостей с юга Украины в Москве в который раз вспомнили о переговорах с Киевом.

РосСМИ информируют о том, что Россия готова сесть за стол переговоров с Украиной. Это уже не первое подобное обращение Кремля за последние несколько дней, пишет 24 канал.

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Россия в который раз вспомнила про переговоры с Украиной

В частности, на этот раз о переговорах заговорил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Выступая 11 ноября в Кремле, он заявил, что "достичь целей "спецоперации" можно мирными переговорами". Он тут же добавил, что "переговоры невозможны из-за позиции украинской стороны".

Песков не стал комментировать решение военного руководства отвести войска с правобережья Херсонской области, он отметил, что с этими вопросами следует обращаться в министерство обороны.

"Мне нечего добавить, нечего сказать на эту тему. Здесь за какими-то расширенными комментариями я попрошу обращаться в Министерство обороны", – сказал пресс-секретарь Путина.

В каких условиях могут состояться переговоры между Украиной и Россией

Недавно Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией. Однако для этого есть условия, которые действующее руководство Кремля не выполняет.

Глава государства подчеркнул, что переговоры Украина будет проводить исключительно с теми, кто признает, что Россия – оккупант и кто действительно хочет мира. Действующее российское руководство этих условий не выполняет.

Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина никогда не отказывалась от переговоров. Однако Россия никогда не прислушивалась к украинской стороне и не выполняла ее условий.

8 ноября Кремль в очередной раз публично проявил интерес к переговорам с Украиной. На этот раз там заверили, что не имеют никаких условий для начала переговоров. Там надеются только на "добрую волю Киева".

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