22 апреля, 21:29
Песков заявил, что "Путин готов встретиться с Зеленским", но есть нюанс
Российский диктатор Владимир Путин якобы готов встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, но есть важный нюанс.
Соответствующую информацию сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает пропагандистское издание "ТАСС".
Встретится ли Путин с Зеленским?
По словам российского чиновника, Владимир Путин вроде бы готов к потенциальной встрече с Владимиром Зеленским. Но, по его мнению, она будет результативной только на этапе "финализации договоренностей".
Москва не видит со стороны киевского режима политической воли к урегулированию конфликта,
– цитируют его пропагандисты.