Потому что "последовательны": у Путина уже говорят, что не хотят смены власти в Украине

Интересно наблюдать за риторикой Кремля на протяжении полномасштабной войны. В частности, по заявлениям Дмитрия Пескова, который теперь решил заявить, что Россия якобы не стремится к изменению власти в Украине.

Новое заявление спикера кремлевского диктатора цитируют российские СМИ, сообщает 24 канал. Однако россиянам такие слова не очень понравились.

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И что же там снова наговорил Песков

Рупор Кремля заявил, что якобы смена власти в Украине изначально не была целью войны России против Украины. В комментариях россияне буквально свирепствуют, ведь им месяцами рассказывают о якобы "нацистском режиме", годами говорят о мифической "хунте" и так далее, а потом начинают говорить сказочки о том, что власть менять никто не собирался.

Здесь хотелось бы вспомнить, что накануне полномасштабного российского вторжения разведка Великобритании заявила, что Россия хочу в первую очередь свергнуть законную власть и даже выбрала себе марионетку на роль якобы "президента" – пророссийского политика Евгения Мураева.

Кроме того, по словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, россияне рассматривали и вариант возвращения беглого экспрезидента Виктора Януковича. Известно, что в начале вторжения последний прибыл в Беларусь.

Также в этом контексте следует вспомнить, что в марте советник министра обороны Маркиян Лубкивский заявил, что ПИК "Вагнер" готовила покушение на украинское руководство – президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Но после поражения на Севере, предотвращения попыток покушений, контрнаступления ВСУ на Востоке и освобождения Херсона Дмитрий Песков решил заявить, что смена власти якобы не была в планах Кремля.

И снова говорим о мобилизации

Как известно, Дмитрий Песков "очень последователен" в своих высказываниях. Интересно, что 21 ноября он заявил, что сейчас в Кремле не обсуждают вторую волну так называемой частичной мобилизации.

Стоит отметить, что за неделю до объявления диктатором Путиным мобилизации Песков убеждал, что об этом даже речи не идет. А в итоге россиян призывают и отправляют погибать в Украине.

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