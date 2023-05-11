"Киев за три дня": в Кремле заявили, что "специально" долго ведут войну против Украины

В администрации Владимира Путина удивительным образом оправдывают неудачи в войне против Украины. В Кремле утверждают, что якобы "специально" долго ведут войну, хотя планировали "взять Киев за три дня".

Спикер Кремля Дмитрий Песков дал интервью на канале боснийских сербов. Подробно о том, что наговорил Песков – читайте дальше.

Смотрите также Речь Путина на параде в Москве: что диктатор наговорил об Украине и войне

Почему война затянулась: странная версия Пескова

Песков назвал так называемую "спецоперацию" в Украине "очень сложной". В то же время, он говорит, что "определенные цели" были достигнуты за последний год, и заявил, что "спецоперация" будет продолжена.

По его словам, цель так называемой "спецоперации" состоит в "демилитаризации" Украины.

Песков сказал, что Россия специально действует медленно в Украине, потому что она якобы проводит "спецоперацию", а не войну. Он цинично заявил, что Россия пытается спасти инфраструктуру и человеческие жизни.

Представитель Путина в очередной раз утверждает, что цель России якобы защитить жителей Донбасса, хотя умолчал, что российские военные стирают с лица земли города и села в Донецкой и Луганской областях.

В Кремле напуганы из-за военной помощи Украине

Песков снова пожаловался на то, что Украина применяет снаряды с обедненным ураном и получает дальнобойное западное оружие.

Поэтому он говорит, что НАТО якобы де-факто является участником войны. Прихвостень Путина даже не скрывает страх России перед вооружением, которое получает Украина перед контрнаступлением.

"Вы сами знаете о больших запасах оружия, боеприпасов, боевых материалов, финансовых ресурсов и т.д. При этом каждый раз речь идет о повышении уровня тактико-технических характеристик этого оружия. Сначала одна ракета, потом более сильная, с большей дальностью", – сказал Песков.

Относительно ситуации в Бахмуте, он признал, что Украина удерживает опорный пункт, и сказал, что "там сосредоточено большое количество войск ВСУ, которые постоянно получают подкрепление".

Абсурдные заявления Пескова о ракетных ударах и НАТО

Представитель Кремля говорит, что России якобы удалось "расшатать военную машину" благодаря "высокоточным" ракетным ударам.

Однако Песков ничего не сказал, что ракеты россиян прилетают по жилым домам в Умани, Днепре, Киеве, Кременчуге, Запорожье и других городах Украины, убивая сотни мирных людей.

Песков заявил, что Запад совершил "много ошибок" и "обманул Россию", что побудило Кремль начать войну против Украины. Прихвостень Путина считает, что якобы Запад спровоцировал войну в Украине.