В России снова решили полить грязью западных партеров Украины. Теперь страна-агрессор заявляет, что Олаф и Макрон якобы утратили свою "суверенность".

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Макрон и Шольц якобы потеряли "суверенность". Об этом он сказал российским СМИ.

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Что Песков сказал о Шольце и Макроне

Так, Песков заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон упустили возможность стать посредниками в урегулировании "конфликта в Украине". Мол, все потому, что они утратили "суверенность".

Однако спикер Путина, очевидно, забыл, что Украине не нужны никакие посредники. Ведь так называемый "конфликт" закончится, когда Россия уберется с территории Украины и перестанет запускать ракеты по нашим городам.

Россия остается в изоляции

Возможно, Песков обиделся на западных лидеров из-за того, что они вытирают ноги о страну-террориста. В частности, на днях во время встречи стран "Большой двадцатки" российских журналистов даже не пустили на пресс-конференцию президентов Франции и Турции.

И да, хоть в этом году международное сообщество G20 не осудило вторжение России в Украину, невозможно обойти и тот факт, что Россия осталась изолированной после саммита. Эммануэль Макрон заметил, что подавляющее большинство членов "Большой двадцатки" осуждают войну в Украине и ее последствия.