Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Макрон та Шольц нібито втратили "суверенність". Про це він сказав російським ЗМІ.

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Що Пєсков сказав про Шольца та Макрона

Так, Пєсков заявив, що канцлер ФРН Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон втратили можливість стати посередниками у врегулюванні "конфлікту в Україні". Мовляв, все тому, що вони втратили "суверенність".

Однак речник Путіна, вочевидь, забув, що Україні не потрібні ніякі посередники. Адже так званий "конфлікт" закінчиться тоді, коли Росія забереться з території України та перестане запускати ракети по наших містах.

Росія залишається в ізоляції

Можливо, Пєсков образився на західних лідерів через те, що вони витирають ноги об країну-терориста. Зокрема днями під час зустрічі країн "Великої двадцятки" російських журналістів навіть не пустили на пресконференцію президентів Франції та Туреччини.

І так, хоч цьогоріч міжнародна спільнота G20 не засудила вторгнення Росії в Україну, неможливо оминути і той факт, що Росія залишилась ізольованою після саміту. Еммануель Макрон зауважив, що переважна більшість членів "Великої двадцятки" засуджують війну в Україні та її наслідки,