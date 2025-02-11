"Упал в параллельную реальность": Пескову причудилось, что украинцы мечтают быть Россией

Песков прокомментировал заявления Трампа, отметив, что якобы несмотря на 3 года сопротивления российской агрессии, украинцы хотят стать частью России. Он также назвал "фактом" очереди на "референдуме" на оккупированных территориях.

Таким образом Песков ответил на заявления Трампа, который цитировал Путина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что заявил Песков на фоне постов Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "фактом" то, что "значительная часть" украинцев хочет стать частью России. Это абсурдное заявление логично противоречит тому, что Украина уже почти 3 года обороняется от российской агрессии.

По словам Пескова, украинцы даже "несмотря на множество опасностей, стояли в очередях", чтобы проголосовать.

Особого желания присоединяться к России у украинцев, очевидно, не было еще с начала гибридной войны на Донбассе и аннексии Крыма.

Песков, впрочем, не был таким оптимистичным, отвечая на вопрос о том, является ли цитирование Путина Трампом знаком сближения Москвы с Вашингтоном. Он ответил коротко: "Не думаю".

Отметим, что Кремль упорно называет "референдумом" пропагандистскую акцию в Крыму, которая должна была бы, по его мнению, узаконить аннексию. Такую же схему Россия выбрала на оккупированных частях 4 украинских областей. На этот раз "голосование" является еще более абсурдным, ведь за включение условно Запорожье в состав России, как написано в их конституции, в самом городе не голосовали, потому что то никогда не было под оккупацией.