Скандал с фанатом Цоя во Львове повторился в Одессе: что полиция сказала подростку

Парень, исполнявший песни Виктора Цоя во Львове, а затем извинявшийся за это, попытался исполнить российские песни в родной Одессе. Однако, там выяснилось, что местные жители тоже не хотят слушать такую музыку во время полномасштабного вторжения России в Украину.

Подросток Саша, оскандалившийся во Львове, снова привлек к себе внимание публики. В этот раз им заинтересовались одесские правоохранители, передает 24 Канал.

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Что произошло в Одессе

Соцсетями ширится видео разговора Саши с полицейскими в Одессе. Несовершеннолетний музыкант снова исполнял музыку на русском на улице, что еще раз не понравилось другим людям. Доподлинно неизвестно, играл ли он именно Цоя, ведь очевидцы записали беседу не с самого начала. Однако, судя по диалогам, подросток снова играл русский рок.

Как видно на кадрах, к молодому человеку подошли сотрудники полиции. Патрульные спросили его, почему он не исполняет украинские песни и продолжает играть песни на русском. Также правоохранители затронули и этическую сторону вопроса. Кроме этого они предупредили гитариста, что в другой раз к нему может подойти еще кто-нибудь из возмущенных людей, и тогда разговор может быть совсем другим.

Уличный музыкант поначалу проигнорировал их вопросы. После этого он ответил собеседникам на русском, заявив, что песня, которую он исполнял, написана в 1988 году. Впоследствии он подумал и согласился играть на публику украинские песни.

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