Скандал с фанатом Цоя во Львове повторился в Одессе: что полиция сказала подростку
Парень, исполнявший песни Виктора Цоя во Львове, а затем извинявшийся за это, попытался исполнить российские песни в родной Одессе. Однако, там выяснилось, что местные жители тоже не хотят слушать такую музыку во время полномасштабного вторжения России в Украину.
Подросток Саша, оскандалившийся во Львове, снова привлек к себе внимание публики. В этот раз им заинтересовались одесские правоохранители, передает 24 Канал.
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Что произошло в Одессе
Соцсетями ширится видео разговора Саши с полицейскими в Одессе. Несовершеннолетний музыкант снова исполнял музыку на русском на улице, что еще раз не понравилось другим людям. Доподлинно неизвестно, играл ли он именно Цоя, ведь очевидцы записали беседу не с самого начала. Однако, судя по диалогам, подросток снова играл русский рок.
Как видно на кадрах, к молодому человеку подошли сотрудники полиции. Патрульные спросили его, почему он не исполняет украинские песни и продолжает играть песни на русском. Также правоохранители затронули и этическую сторону вопроса. Кроме этого они предупредили гитариста, что в другой раз к нему может подойти еще кто-нибудь из возмущенных людей, и тогда разговор может быть совсем другим.
Уличный музыкант поначалу проигнорировал их вопросы. После этого он ответил собеседникам на русском, заявив, что песня, которую он исполнял, написана в 1988 году. Впоследствии он подумал и согласился играть на публику украинские песни.
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Что этому предшествовало
- В июне этот юноша приехал во Львов, где попытался исполнить песни Цоя в центре города. Это увидела и услышала нардепка Наталья Пипа.
- Депутат сделала ему замечание и напомнила, что сейчас публичное исполнение песен российских исполнителей является нарушением закона. Между ними произошел спор, во время которого несовершеннолетний музыкант курил и нецензурно высказывался.
- Парень отвечал на претензии на русском и пытался заверить, что большинство жителей Одессы, откуда он приехал, говорят на этом языке. Также он назвал Цоя "легендой года" и свел разговор к абсурду, заявив, что Адольф Гитлер разговаривал на немецком, однако сейчас на этот язык табу нет.
- В результате Пипа вызвала полицию и написала на Сашу заявление. Также она выложила в соцсети запись их разговора.
- Инцидент получил широкую огласку. После скандала фанат Цоя записал короткое видео, на котором извинился на украинском перед Пипой и жителями Львова.
- Впоследствии несовершеннолетний музыкант записал тик-ток. Он сказал, что полиция Львовской области якобы без согласия родителей поместила его в детский дом. Начальник Службы по делам детей Львовской ОВА Владимир Лис позже частично подтвердил эту информацию, заявив, что полиция передала парня в приют, поскольку отсутствовали его родители.
- Эта история завершилась тем, что Сашу отпустили из заведения социальной защиты для несовершеннолетних, после чего он вернулся в Одессу к родителям. Юноша заверил, что в городе Льва с ним никто плохо не обращался.