Часто звучат заявления о том, что Украина должна отдать собственные территории в обмен на мир. И так же часто они дополняются пророссийскими мыслями. Петер Пеллегрини в своем интервью высказался в похожем ключе.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Пеллегрини. На днях у Трампа заявили, что хотят "навсегда" остановить войну. Но пока не знают, как именно.

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Что сказал президент Словакии о войне в Украине

По его мнению, войну следует заканчивать – но ценой потери украинских территорий. Он призывает все стороны "как можно быстрее принять решение и сесть за стол переговоров". При этом войну назвал конфликтом, который только обостряется. Ведь Россия продвигается на фронте. Кроме этого, президента Словакии пугает возможное применение в Украине оружия массового поражения.

Еще Пеллегрини добавил, что российская армия "вообще не побеждена", а Байден зря дал разрешение на дальнобойные удары. Мол, хорошо принимать такие решения, когда ты далеко, а в Словакии "смотрят на это по-другому".

Нормально мыслящие люди не думают, что можно будет установить мир без определенных частичных территориальных потерь Украины в пользу России. К сожалению, мне жаль говорить это так прямо, но это мой реалистичный взгляд на вещи,

– заявил он.

Здесь можно добавить: хорошо говорить так, когда ты в Братиславе, далеко от Украины. Потому что в Киеве смотрят на это иначе.