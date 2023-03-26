Прекращение огня – не значит оставить все, как есть, – в Венгрии объяснили позицию по войне

Петер Сийярто попытался оправдаться: мол, призыв Будапешта к прекращению огня не означает, что оккупированные территории должны закрепиться за Россией. Он также призывал прекратить огонь и сесть за стол переговоров с агрессором.

Об этом министр венгерского МИД заявил в интервью Associated Press. Детали этого разговора – передает 24 Канал.

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Сиерто попытался объяснить позицию Венгрии относительно войны в Украине

Глава венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что позиция Будапешта относительно полного прекращения огня и переговоров еще не означает, что Россия сможет оставить за собой все захваченные территории. Мол, прекращение огня должно наступить сейчас, а решение территориальных вопросов уже за столом переговоров.

Знаете, остановить войну и сесть за стол переговоров не означает, что вы принимаете статус-кво,

– заявил венгерский министр.

Обратите внимание! Статус-кво – этот термин означает оставить все так, как есть. Используют для обозначения положения вещей, сложившегося на текущий момент.

(Информация из открытых источников)

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