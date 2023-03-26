Прекращение огня – не значит оставить все, как есть, – в Венгрии объяснили позицию по войне
Источник:Associated Press
Петер Сийярто попытался оправдаться: мол, призыв Будапешта к прекращению огня не означает, что оккупированные территории должны закрепиться за Россией. Он также призывал прекратить огонь и сесть за стол переговоров с агрессором.
Об этом министр венгерского МИД заявил в интервью Associated Press. Детали этого разговора – передает 24 Канал.
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Сиерто попытался объяснить позицию Венгрии относительно войны в Украине
Глава венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что позиция Будапешта относительно полного прекращения огня и переговоров еще не означает, что Россия сможет оставить за собой все захваченные территории. Мол, прекращение огня должно наступить сейчас, а решение территориальных вопросов уже за столом переговоров.
Знаете, остановить войну и сесть за стол переговоров не означает, что вы принимаете статус-кво,
– заявил венгерский министр.
Обратите внимание! Статус-кво – этот термин означает оставить все так, как есть. Используют для обозначения положения вещей, сложившегося на текущий момент.
(Информация из открытых источников)
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Венгрия не поддерживает вступление Украины в Евросоюз
- Венгрия не собирается поддерживать вступление Украины в ЕС. С соответствующим заявлением выступил спикер правительства Золтан Ковач, который опирался на слова министра иностранных дел Петера Сийярто.
- В Будапеште такое решение аргументируют тем, что школы в Закарпатье якобы находятся в "опасности". Якобы 99 венгерских школ в Украине "находятся под угрозой закрытия" из-за закона об образовании.
- К слову, в 2017 году Верховная Рада приняла закон об образовании, который очень не понравился Венгрии. В нем было положение о государственном языке образования. То есть венгерские ученики должны перейти на украинский язык в средних и старших классах.