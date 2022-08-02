Петиция о присвоении Роману Ратушному звания Героя Украины набрала необходимые голоса

Украинцы выступили за присвоение посмертного звания Героя Украины Роману Ратушному. Петиция за короткий срок набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Об этом сообщили на сайте Офиса Президента. Инициатором петиции стала Анна Литовченко.

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" Роман является незаурядной личностью, которая стала символом поколения, выросшего во время Революции Достоинства и русско-украинской войны. Свою жизнь он посвятил борьбе за Протасов Яр в Киеве, за развитие своего родного города Киева, а также за суверенную Украину", – написала Литовченко.

Что известно о Романе Ратушном

Роман родился в Киеве. Его родителями являются известная украинская поэтесса и журналистка Светлана Поваляева и общественный активист и журналист Тарас Ратушный. Роман в 16-летнем возрасте принял участие в Революции Достоинства и был одним из студентов, избитых спецподразделением "Беркут".

Известным Роман стал из-за общественной деятельности – возглавлял инициативу "Защитим Протасов Яр", которая выступала за сохранение зеленой застройки в центре Киева. Ратушный сообщал об угрозах со стороны Офиса Президента. В частности, Андрея Смирнова. Также угрожал активисту Геннадий Корбан. Ратушный обращался к президенту Владимиру Зеленскому и тогдашней Генпрокуратуре, но его проигнорировали. Активист некоторое время скрывался.

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В ходе акции за поддержку заключенного активиста Сергея Стерненко Романа задержали и отправили на круглосуточный домашний арест. Его обвиняли в хулиганстве. В доказательство правоохранители приводили фото – черный квадрат с белыми точками.

Смерть Ратушного

После полномасштабного российского вторжения Роман пошел добровольцем в ряды Сил обороны Украины. Он был разведчиком 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр".

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Ратушный попал во вражескую засаду 9 июня. Его убили российские оккупанты. Украине удалось вернуть тело защитника. Воина похоронили 18 июня на Байковом кладбище. Ему было 24 года.

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