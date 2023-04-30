Пантеону Героев – быть: Зеленский поддержал петицию любимой "Да Винчи"
Источник:Офис Президента
Девушка павшего защитника Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла зарегистрировала петицию по созданию Пантеона Героев в парке Аскольдова Могила в Киеве. Собственно, инициатива Алины Михайловой набрала необходимое количество подписей, поэтому на нее вскоре ответил Президент Украины Владимир Зеленский.
В пятницу, 28 апреля, на сайте главы государства появился ответ на петицию любимой "Да Винчи". В тексте документа говорится, что "создание мемориального комплекса украинских героев – одна из важных общенациональных задач".
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Процесс запущен
В ответе отмечено, что над реализацией этого проекта уже работают соответствующие центральные и местные органы исполнительной власти под руководством Кабмина.
Скажем, уже сформирован Организационный комитет, который будет заниматься воплощением этой инициативы в жизнь, а также Минкульт совместно с Украинским институтом национальной памяти и другими органами исполнительной власти прорабатывает проект концепции мемориала.
Поднятый в петиции вопрос считаю актуальным в контексте сохранения исторической памяти нашего народа, консолидации и сплочения украинского общества вокруг идеи отстаивания государственного суверенитета и территориальной целостности Украины,
– ответил президент в документе.
Кроме того, он поручил послать петицию Премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой дать указание центральным органам исполнительной власти совместно с КМВА основательно проработать поднятый вопрос, обсудить его с общественностью и проинформировать о результатах этого президента.
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Детали петиции
- В документе инициативы говорится, в частности, о том, что на созданном в будущем Пантеоне должны проходить почетные захоронения и устанавливаться памятные объекты для увековечения выдающихся исторических деятелей Украины.
- Например, лидеров национально-освободительной борьбы всех времен, военных командиров, выдающихся лиц, совершивших героические поступки в борьбе за независимость Украины.
- Также отметим, что эта петиция набрала 27 288 голосов из необходимых 25 тысяч. Следует сказать, что вопрос создания подобного комплекса обсуждают уже не первый год.