До этого петицию не хотели рассматривать несколько раз. Об этом пишет общественная инициатива "Игла".

Что известно о петиции?

Андрей Тупиков требует защитить украинское высокогорье от ветряков и хаотичной застройки курортами-монстрами.

В частности, он просит безотлагательно подать в Верховную Раду законопроект, который урегулирует развитие Карпатского региона и обеспечит охрану уникальных природных комплексов, ландшафтов и культуры. А еще – сделать невозможным сплошные вырубки лесов, масштабные строительства и размещения связанной инженерной инфраструктуры на территориях выше 1000 метров над уровнем моря и на других природных участках, которые имеют ключевое значение для сохранения биоразнообразия, водных ресурсов и ландшафтов.

Также Тупиков считает, что крайне необходимо создать новые и расширить уже имеющиеся природоохранные территории в Карпатах. Соответствующее ходатайство уже давно в профильном министерстве.

Петиция активиста набрала более 26 000 голосов за 6 дней. Но зарегистрировали только с пятой попытки.

Ее поддержали известные общественные деятели, журналисты, блогеры, общественные природоохранные организации: президент Киево-Могилянской академии Сергей Квит, продюсер Игорь Кондратюк, журналист-расследователь УП Михаил Ткач, блогер Игорь Лаченков, руководители общественных организаций ANTS и Центра противодействия коррупции Анна Гопко и Дарья Каленюк, "Экология-Право-Человек", "Экодия", "WWF-Украина", "Гринпис-Украина" и др.

Что ответил на петицию президент?

Президент предложил Свириденко проработать вместе с заинтересованными местными органами исполнительной власти меры реагирования.

А Умерову поручил в случае необходимости привлечь соответствующие госорганы, материалы и проекты решений для рассмотрения вопроса на заседании СНБО.

Во-первых, спасибо всем, кто поддержал петицию. Действия каждого влияют на формирование демократии. Четыре раза петицию не регистрировали, мотивируя это тем, что это не полномочия президента. Но это не так. К правительству обращаться, как по мне, не было смысла. Мы видели, что правительство дает зеленый свет ветрякам. Президенту спасибо, что быстро ответил, но я ожидал большей решительности. По сути просьбу делегировали на Кабмин. Поэтому у меня обоснованные сомнения относительно качества реагирования и быстрого выполнения требований. Возможно, внимание со стороны президента заставит правительство действовать. Меня обещали информировать – посмотрим,

– отметил автор петиции.

Напомним, что в 2026 году Министерство экономики выдало положительное заключение оценки воздействия на окружающую среду для строительства ветряков на полонине Руна в Карпатах.



Застройкой занимается фирма, приближенная к бывшему регионалу Максиму Ефимову. А дорогу на полонину построило ГП "Леса Украины" за собственные средства, вырубив пралес и начав строить фундаменты до получения официального разрешения на реализацию проекта. Сейчас государственное предприятие готово строить и вторую дорогу на полонину Острая.



Природоохранные организации раскритиковали решение Минэкономики. Они отмечают, что это не только вредит окружающей среде, но и устанавливает неодинаковые правила игры для бизнеса. От таких решений страдает добропорядочный бизнес, который сначала оформляет разрешения, а потом начинает работы.

Что предшествовало?

В 2021 году нардепы провалили законопроект "Об Изумрудной сети". Речь идет о защите территорий, которые нуждаются в особой охране. Тогда в СМИ попала переписка между народными депутатами из Закарпатья, что этот закон сделает невозможным строительство в Карпатах, поэтому его решили блокировать.

А в 2025 Верховная Рада поддержала так называемый закон Игоря Мазепы (проект 12089). Им пытались обнулить претензии к дерибанщикам зеленых зон и побережий, если с момента незаконного отчуждения земли у общины или государства прошло более 10 лет. Если же этот срок еще не истек и государство или община хочет вернуть свое имущество через суд, то из бюджета предлагали внести на депозит сумму, равную рыночной стоимости имущества. Закон сразу вызвал шквал критики со стороны Европарламента, Еврокомиссии и международных партнеров.

Есть и другая, еще более опасная для сохранения природы и культурного наследия, угроза. Это – новый проект Гражданского кодекса, который лоббирует председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Кроме того, в 2025 году Верховная Рада решила совместить три министерства в одно, поэтому Министерство окружающей среды, которое помогало блокировать вредные законодательные инициативы, просто исчезло, а обращение почти 130 организаций о его восстановлении игнорируются.