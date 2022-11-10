"Не дать России украсть Новый год": киевляне поделились на 2 лагеря по установке елки

Мнения киевлян относительно новогодней елки в этом году разделились. Одни жители столицы выступают за ее установку, другие против.

На сайте Киевского горсовета появилась электронная петиция, в которой отмечают, что установить главную елку в этом году – важно.

Кстати На верхушке будет трезубец: показали потрясающее фото главной елки страны

Россия не может украсть Рождество и Новый год

Авторы петиции подчеркивают, что Рождество и Новый год в условиях войны – это не прихоть. Дело в том, что Россия пытается украсть нашу землю, идентичность и праздник. Нельзя позволить террористам это сделать.

Мы не боимся, мы верим в нашу страну, наши Вооруженные силы, нашу Победу! Более того, нам, киевлянам, украинцам, нужны положительные эмоции,

– говорится в петиции.

Предлагают установить елку не за бюджетные средства, а за деньги меценатов. Кроме того, призывают не устраивать массовые мероприятия.

Другие киевляне просят не устанавливать елку

Ранее киевляне создали другую петицию, в которой призывали не устанавливать елку в период войны. Считали, что это неуместно.

Отмечалось, что деньги на приобретение елки, монтаж и обслуживание лучше потратить на помощь ВСУ или внутренним переселенцам.

Какой может быть главная елка

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко заявлял, что в столице, несмотря на войну, установят главную новогоднюю елку страны. Однако не будет традиционных празднований, концертов и ярмарок.

Разработали несколько вариантов эскизов, которой может быть главная новогодняя елка 2022 – 2023. Один из них предполагает, что дерево будет украшено игрушками в цветах национального флага, а вместо рождественской звезды на верхушке будет трезубец.

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