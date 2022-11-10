На сайті Київської міськради з'явилась електронна петиція, у якій наголошують, що встановити головну ялинку цьогоріч – важливо.

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Росія не може вкрасти Різдво та Новий рік

Автори петиції наголошують, що Різдво та Новий рік в умовах війни – це не забаганка. Річ у тім, що Росія намагається вкрасти нашу землю, ідентичність та свята. Не можна дозволити терористам зробити це.

Ми не боїмося, ми віримо у нашу країну, наші Збройні сили, нашу Перемогу! Більше того, нам, киянам, українцям, потрібні позитивні емоції,

– мовиться у петиції.

Пропонують встановити ялинку не за бюджетні кошти, а за гроші меценатів. Крім того, закликають масових заходів не влаштовувати.

Інші кияни просять не встановлювати ялинку

Раніше кияни створили іншу петицію, у якій закликали не встановлювати ялинку у період війни. Вважали, що це буде недоречним.

Зазначали, що гроші на придбання ялинки, монтаж та обслуговування краще витратити на допомогу ЗСУ чи внутрішнім переселенцям.

Якою може бути головна ялинка

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявляв, що у столиці, попри війну, встановлять головну новорічну ялинку країни. Однак не буде традиційних святкувань, концертів та ярмарку.

Розробили кілька варіантів ескізів, якою може бути головна новорічна ялинка 2022 – 2023. Один з них передбачає, що дерево буде прикрашене іграшками в кольорах національного прапора, а замість різдвяної зірки на її верхівці буде тризуб.

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